ТВЗ завершил поставку вагонов в Белоруссию

Тверской вагоностроительный завод отправил в адрес Белорусской железной дороги все 30 пассажирских вагонов, поставка которых была запланирована до ноября этого года.

Первая партия из 14 некупейных (плацкартных) вагонов поступила на БЖД 11 июня, 16 купейных вагонов, половина из которых оборудована купе для маломобильного пассажира, белорусские железнодорожники получили 26 июня.

В производстве вагонов Тверской вагоностроительный завод применяет самые современные технологии, материалы и оборудование. Вагоны оснащены прислонно-сдвижными входными дверями и раздвижными дверями межвагонных переходов, автоматической системой открытия, закрытия и блокировки. В них установлены кондиционеры, экологически чистые туалетные комплексы, системы обеззараживания воды и воздуха, видеонаблюдения, контроля безопасности. Для зарядки мобильных устройств пассажиры могут пользоваться персональными розетками или USB-разъемами.

Предыдущий договор, заключенный в 2018 году на поставку 20 плацкартных вагонов, также был выполнен в середине минувшего года.