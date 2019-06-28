«Волгабас» представил электробус «Сити Ритм-12Е» созданный в партнерстве с «Лиотех»

На совместном стенде производители представили первый продукт, который успешно проходит испытания в реальных условиях эксплуатации. Электробус «СитиРитм-12 Е» уже успел продемонстрировать все преимущества нового вида транспорта как транспортникам, так и пассажирам. Ежемесячно 10 машин перевозят более 100 000 человек, которые имеют возможность по достоинству оценить бесшумность, плавность хода и маневренность электробуса.

Компания «Лиотех», входящая в состав госкорпорации «Роснано» уже готова предложить новые еще более совершенные элементы питания, которые позволят снизить вес машины и освободить дополнительное пространство в салоне.

Увидеть электробус «Volgabus» своими глазами и узнать о технологиях зарядки и хранения энергии можно было с 19 по 21 июня в Санкт-петербургском «Экспофоруме».