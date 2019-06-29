Муниципалитеты Липецкой области получили 27 новых пассажирских автобусов

ЛИПЕЦК, 28 июн — РИА Новости. В Липецкой области 15 муниципальных районов получили по программе обновления общественного транспорта 27 автобусов марки ПАЗ 320435-04, сообщает пресс-служба администрации региона.

Все автобусы приспособлены для перевозки лиц с ограниченными возможностями здоровья, то есть оборудованы низкопольными площадками с местом для размещения инвалидной коляски и специальным креплением для ее фиксации, а также пандусами.

Стоимость одной машины составляет 3,5 миллиона рублей. Средства на обновление областного автопарка выделила региональная власть.При выборе моделей автобусов липчане, в первую очередь, обращали внимание на их экологичность, безопасность и комфортабельность для пассажиров.

Транспортный парк, задействованный для осуществления регулярных перевозок пассажиров в Липецкой области, насчитывает 1251 единицу. Средний возраст парка — 12,8 лет. Ранее автотранспортным предприятиям региона уже было передано 11 автобусов. Всего в текущем году планируется приобрести 197 автобусов при поддержке областного и местных бюджетов. На обновление подвижного состава будет выделен 921 миллион рублей. В следующем году программа обновления автопарков региона продолжится, отмечает пресс-служба.