Линейный корабль «Полтава» в Кронштадте
25 июня линейный корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт для погрузки балласта и артиллерии — как и три века назад! После завершения работ «Полтава» глубоководным фарватером войдёт в Неву и ошвартуется у Английской набережной, где будет доступна для посетителей.
В июле 54-пушечный линейный корабль «Полтава» примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге честь Дня ВМФ России.
Фото Алексея Акентьева и И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
29.06.1912:20:04
29.06.1912:38:31
29.06.1912:52:47
29.06.1913:03:04
29.06.1913:21:11
29.06.1914:24:37
29.06.1914:29:10
29.06.1914:17:42
29.06.1914:28:17
29.06.1915:19:48
29.06.1916:58:38
29.06.1917:17:18
29.06.1917:51:50
29.06.1918:12:55
29.06.1918:30:00