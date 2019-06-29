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Фотофакты

Линейный корабль «Полтава» в Кронштадте

  •  © Фото из открытых источников

25 июня линейный корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт для погрузки балласта и артиллерии — как и три века назад! После завершения работ «Полтава» глубоководным фарватером войдёт в Неву и ошвартуется у Английской набережной, где будет доступна для посетителей.

  •  © Фото из открытых источников

В июле 54-пушечный линейный корабль «Полтава» примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге честь Дня ВМФ России.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников

Фото Алексея Акентьева и И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru

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Санкт-Петербург, линейный корабль, «Полтава»
  • Нет аватара vlTepes
    29.06.1912:20:04

    Элегантное решение проблемы нехватки кораблей первого ранга в ВМФ!

    #1140241
    • Нет аватара Захарка
      29.06.1912:38:31

         

      #1140243
    • A_SEVER A_SEVER
      29.06.1912:52:47

      решение проблемы нехватки кораблей первого ранга
      Петровская «Полтава» была линейным кораблём 4-го ранга.    

      А если серьёзно, то следующим историческим кораблём будет бриг «Меркурий».

      #1140244
      • Нет аватара Юрген
        29.06.1913:03:04

        В итоговом отчете за год будет?    

        #1140245
        • A_SEVER A_SEVER
          29.06.1913:21:11

          В итоговом отчете за год будет?
          Если только в отчёте о построенных копиях исторических кораблей.    

          #1140246
      • Нет аватара Lyudov
        29.06.1914:24:37

        а они уже строят «Меркурий» или собираются только?

        #1140254
        • A_SEVER A_SEVER
          29.06.1914:29:10

          а они уже строят «Меркурий» или собираются только?
          Ещё нет.

          #1140256
  • Нет аватара Lyudov
    29.06.1914:17:42

    а на нем пушки есть? что бы салют красиво давать

    #1140253
    • A_SEVER A_SEVER
      29.06.1914:28:17

      а на нем пушки есть?
      Читаем внимательно:
      линейный корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт для погрузки балласта и артиллерии
      Т.ч. пушки у «Полтавы» будут!    

      •  © Фото из открытых источников

      #1140255
      • Нет аватара Lyudov
        29.06.1915:19:48

        Да, пропустил, засмотрелся на фотографии.

        #1140268
  • Нет аватара Штехель
    29.06.1916:58:38

    Наконец то закончили, давно его строить начали тогда следил, уж и забыть успел .

    Да как на таких маленьких кораблях раньше народ по морям и океанам ходил, суровые были мореманы.

    #1140296
    • A_SEVER A_SEVER
      29.06.1917:17:18

      как на таких маленьких кораблях раньше народ по морям и океанам ходил
      У «Полтавы» водоизмещение было больше 1000 тонн.

      Как на миноносцах в 350 тонн ходили с Балтики на Дальний Восток?    

      #1140297
      • Нет аватара Штехель
        29.06.1917:51:50

        у Полтавы небыло движителя, а в шторм без двигателя очень опасно. Да и просто посмотрите на размеры буксиров и этого так сказать линкора. Да и корабли военные какие бы маленькие не были имеют гермоотсеки — задраились, включили насосы и никакой шторм не страшен, а в этой деревяшке в бортах дырки для пушек, палубы не герметичны, я уже не говорю об отсеках которых просто нет. Потому очень уж они стремные.

        #1140307
  • Нет аватара ivania
    29.06.1918:12:55

    Снять бы теперь хороший исторический фильм с участием этого корабля.

    #1140312
  • Нет аватара alex_uns
    29.06.1918:30:00

    Хорош чертяга! Интересно как бы он смотрелся на парусах на день ВМФ.   

    #1140318
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