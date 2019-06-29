Линейный корабль «Полтава» в Кронштадте





© Фото из открытых источников

25 июня линейный корабль «Полтава» прибыл в Кронштадт для погрузки балласта и артиллерии — как и три века назад! После завершения работ «Полтава» глубоководным фарватером войдёт в Неву и ошвартуется у Английской набережной, где будет доступна для посетителей.





© Фото из открытых источников

В июле 54-пушечный линейный корабль «Полтава» примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге честь Дня ВМФ России.





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Фото Алексея Акентьева и И.В. Бородулина с сайта fleetphoto.ru