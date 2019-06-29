АПРК «Омск» передан ВМФ после ремонта





© Фото из открытых источников

Атомный подводный ракетный крейсер К-186 «Омск» проекта 949А (шифр «Антей») 29 июня передан Тихоокеанскому флоту после восстановления технической готовности на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).





© Фото из открытых источников

АПРК «Омск» построен на ПО «Севмаш» в Северодвинске в 1993 году, а в 1994 году совершил переход на Тихоокеанский флот.