АПРК «Омск» передан ВМФ после ремонта
Атомный подводный ракетный крейсер К-186 «Омск» проекта 949А (шифр «Антей») 29 июня передан Тихоокеанскому флоту после восстановления технической готовности на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).
АПРК «Омск» построен на ПО «Севмаш» в Северодвинске в 1993 году, а в 1994 году совершил переход на Тихоокеанский флот.
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