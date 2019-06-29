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Судостроение и судоходство

АПРК «Омск» передан ВМФ после ремонта

  •  © Фото из открытых источников

Атомный подводный ракетный крейсер К-186 «Омск» проекта 949А (шифр «Антей») 29 июня передан Тихоокеанскому флоту после восстановления технической готовности на ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в Большом Камне (Приморский край).

  •  © Фото из открытых источников

АПРК «Омск» построен на ПО «Севмаш» в Северодвинске в 1993 году, а в 1994 году совершил переход на Тихоокеанский флот.

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https://structure.mil.ru/structure/okruga/east/news/more.htm?id=12239002@egNews

Приморский край, Большой Камень, Звезда, АПЛ, 949А, «Омск», Тихоокеанский флот
  • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
    29.06.1916:35:51

    Запись «Атомный подводный крейсер „Омск“ передан Тихоокеанскому флоту после ремонта и модернизации» удалена.

    A_SEVER удалил эту запись 29.06.2019 16:17

    по причине: Нарушение правил сайта

    Комментарий модератора: «Информация не соответствует действительности."

    — Это не солидно и не прилично удалять чужое сообщение, основанное и опубликованное мною на основании сообщения центральных СМИ и с официального сайта МО РФ (с которого вы же потом сделали свою публикацию), и пользуясь своим положением модератора вставлять и навязывать своё.

    Сайт МО РФ * Модернизированный атомный подводный ракетный крейсер «Омск» передан Тихоокеанскому флоту в рамках форума «Армия-2019"

     https://structure.mil.ru/...re.htm?id=12239002@egNews 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Вот именно эта мою публикация, что вы ранее удалили (что в нём не соответствует действительности?):

    Михаил Шевяков. 29.06.2019 (14:48)

    11 …* Атомный подводный крейсер «Омск» передан Тихоокеанскому флоту после ремонта и модернизации

    •  © Фото из открытых источников

    Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами (АПКРРК) «Омск» проекта 949А (шифр «Антей») передан 29 июня Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после ремонта и модернизации. Акт о приёмке крейсера и церемония передачи корабля состоялась на дальневосточном заводе «Звезда» в городе Большой Камень. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

    В течении двух недель крейсер будет введён в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.

    «Омск» — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949А «Антей». Его заложили в 1989 году на заводе «Севмаш» в Северодвинске, в состав ВМФ субмарину приняли в 1994 году.

    Подлодки «Антей» обладают водоизмещением до 24 тысяч тонн, имеют длину 154 метра, ширину более 18 метров, способны развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 метров. Субмарины, основное предназначение которых — уничтожение авианосцев противника, по проекту вооружены крылатыми ракетами П-700 «Гранит», а также оснащены шестью торпедными аппаратами.

    29.06.2019 …14:33

    Отредактировано: Михаил Шевяков~19:22 29.06.19
    #1140287
    • A_SEVER A_SEVER
      29.06.1916:46:28

      не солидно удалять чужое сообщение, основанное на сообщении сайта мо
      Если официальное сообщение содержит ложную информацию, то её на нашем сайте не будет.

      По крайне мере пока я модератор.

      Завершение ремонта АПЛ (тем более АПРК) уже позитивный факт, нет никакой необходимости его приукрашивать.

      Я Вам 3 раза исправлял формулировку новости, а Вы настойчиво возвращали первоначальную. Т.ч. не обижайтесь.

      #1140292
      • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
        29.06.1916:52:37

        А вы что представляете истину в последней инстанции?

        И ссылка на официальный сайт МО РФ, центральных СМИ уже для вас является прям-таки cразу ложной информацией… Ну, ну … Забронзовели вы …

        И так, по случаю — Модернизация — это: Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины, оборудование, технологические процессы…

        p. s. И надеюсь, что на «нашем cайте» будут уважать пусть маленький, но всё-таки труд других публикаторов.

        Хотя честно скажу, я предполагал (на 99%), что именно вы так среагируете … и воспользуетесь положением…

        Отредактировано: Михаил Шевяков~18:14 29.06.19
        #1140294
        • A_SEVER A_SEVER
          29.06.1918:13:55

          Модернизация это изменение основных характеристик корабля, в результате чего меняются его боевые возможности.

          Как правило это занимает продолжительное время и отражается в изменении номера проекта корабля. Т. е. замена вооружения или радиотехнических комплексов корабля это модернизация, а замена мебели в кают-компании или плиты на камбузе — нет.

          #1140313
          • Михаил Шевяков Михаил Шевяков
            29.06.1918:20:30

            Это всего лишь ваша личная трактовка … и понимание модернизации. И где в моей публикации было про: «замена мебели в кают-компании или плиты на камбузе»?

            И по существу …В чём ложная информация взятая с официального сайта МО РФ и центральных (крупнейших мировых) СМИ?

            * Официальный сайт МО РФ — Модернизированный атомный подводный ракетный крейсер «Омск» передан Тихоокеанскому флоту в рамках форума «Армия-2019»:

             https://structure.mil.ru/...re.htm?id=12239002@egNews 

            * ТАСС — Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации:

             https://tass.ru/armiya-i-opk/6610773 

            * РИА Новости — Атомную подлодку «Омск» передали Тихоокеанскому флоту после модернизации: ria.ru/20190629/1556043730.html

            * Звезда — Модернизированный атомный подводный ракетный крейсер «Омск» передан Тихоокеанскому флоту в рамках форума «Армия-2019»: tvzvezda.ru/news/forces/content/201906291459-mil-ru-xspu3.html

            Отредактировано: Михаил Шевяков~19:20 29.06.19
            #1140316
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    29.06.1919:30:43

    Может лучше про НОВЫЕ спущенные судна и корабли?Уже про ремонт начали писать…

    #1140329
    • A_SEVER A_SEVER
      29.06.1919:36:53

      Может лучше про НОВЫЕ спущенные судна и корабли?
      А мы разве про них не пишем?    

      А про ремонт крейсеров (надводных и подводных) писать надо — эти корабли обладают большим ударным потенциалом.

      #1140331
  • Нет аватара granidd
    29.06.1919:52:22

    А [ссылки отключены] (флот.ком) написал про модернизацию с калибрами и ониксами:

     [ссылки отключены] 

    Отредактировано: granidd~19:52 29.06.19
    #1140333
    • A_SEVER A_SEVER
      29.06.1920:13:02

      В 2012 году flot.com с разницей в несколько дней опубликовал 2 новости:

      1-я — «Фрегат „Адмирал Горшков“ осенью выйдет на ходовые испытания».

      2-я — «Фрегат «Адмирал Горшков» осенью не выйдет на ходовые испытания.

      Забавно смотрелись эти новости рядом в ленте.    

      Причём незадолго до публикации 1-й новости на известном морском форуме было опубликовано свежее фото фрегата, из которого любому спецу было понятно, что до ходовых ещё долго.

      #1140336
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