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Добыча и разведка полезных ископаемых

«Роснефть» открыла новое месторождение в Оренбургской области

  •  © www.rosneft.ru

«Оренбургнефть», дочернее общество НК «Роснефть», по результатам поисково-оценочного бурения открыла новое нефтяное месторождение — Корниловское — с извлекаемыми запасами около 3 млн тонн нефти.

Месторождение расположено в пределах Корниловского лицензионного участка. На скважине получены притоки нефти дебитом 45 м3/сут. Благодаря применению современных технологий предприятие успешно провело поисково-оценочное бурение. Также на Корниловском участке недр выполнены полевые сейсморазведочные работы методом 3Д в объёме 554 км2. В перспективе на месторождении планируется пробурить порядка 20 эксплуатационных скважин.

Разработка месторождения предполагает строительство основных объектов нефтегазодобычи — измерительной установки, линии электропередачи, более 18 км трубопроводов для транспортировки нефти со скважин Корниловского месторождения до соседнего Горного месторождения. Использование единой инфраструктуры повысит экономическую эффективность проекта и создаст синергию с действующими объектами.

Расширение ресурсной базы, вовлечение новых запасов в разработку, а также применение современных технологий является одним из стратегических направлений деятельности «Оренбургнефти». Это позволит обеспечить стабильную добычу углеводородов в средне- и долгосрочной перспективе.

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https://www.rosneft.ru/press/news/item/195763/

Роснефть, Оренбургнефть
  • Нет аватара termometrix
    01.07.1911:35:01

    Хорошо,что открыли,но надо развивать и другие отрасли в области.Сохранить и развивать промышленный потенциал.

    #1140563
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