ОДК отработала технологию модульного ремонта авиадвигателей РД-33МК

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Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех успешно отработала на практике восстановление авиационных двигателей РД-33МК по технологии модульного ремонта в условиях эксплуатации, что значительно повышает ее эффективность и экономичность. Технология восстановления двигателя РД-33МК на территории аэродромного базирования без возврата на предприятие-изготовитель разработана на «ОДК-Климов».

Модульный ремонт был успешно проведен непосредственно на точке базирования авиапарка одного из эксплуатантов двигателей РД-33МК. Для выполнения восстановительного ремонта технические службы Московского машиностроительного предприятия имени В.В. Чернышева поставили оснастку и расходные материалы непосредственно на точку базирования. Совместная бригада, состоявшая из специалистов ММП имени В.В.Чернышева и «ОДК-Климов», восстановила двигатель, применив сразу несколько техник модульного ремонта. Работа занял 10 дней, после чего двигатель снова стал эксплуатироваться заказчиком.

Результатом совместных действий стало подтверждение возможности в короткие сроки восстанавливать двигатели самолетов МиГ-29 с помощью технологии модульного ремонта.

«Мы развиваем свои компетенции, чтобы быстрее вводить в эксплуатацию новые двигатели, удешевить ремонт и максимально быстро поставить на самолет исправный мотор», — рассказал управляющий директор ММП имени В.В.Чернышева Амир Хакимов.

«Наши заказчики очень высоко оценили оперативность и технологичность выполненных работ. Отдельной положительной оценки удостоились слаженные действия бригады наших специалистов», — отметил технический директор ММП имени В.В.Чернышева Игорь Стешенко.

Турбореактивный двигатель РД-33МК предназначен для истребителей МиГ-35 и МиГ-29К/КУБ. Он оснащен современной цифровой системой автоматического управления и производится на ММП имени В.В. Чернышева, разработчиком выступает предприятие «ОДК-Климов».

Достоинствами РД-33МК являются: низкий удельный расход топлива, высокая газодинамическая устойчивость во всем диапазоне режимов работы, высот и скоростей полета, в том числе при применении ракетного и пушечного вооружения, отсутствие ограничений по управлению самолетом в полете. В конструкцию двигателя внедрены решения, снижающие тепловую и оптическую заметность, применена антикоррозионная защита узлов газовоздушного тракта. Кроме того, в РД-33МК предусмотрена возможность работы на взлетном чрезвычайном режиме.

Благодаря РД-33МК самолет, в частности, может осуществлять взлет с палубы авианесущих кораблей, эффективно выполнять боевые задачи в условиях жаркого климата.