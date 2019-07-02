Добавить статью
Экспорт

Компания «Свеза» первой из российских производителей начала поставки фанеры в Аргентину

  •  © www.lesprom.com

На экспорт была отправлена ламинированная фанера большого формата, в том числе один из специализированных продуктов компании SVEZA Deck 350 — фанера с разметочной сеткой для опалубки перекрытий.

На рынке Аргентины преобладает местная фанера из мягких сортов дерева (сосны и тополя), поэтому прочная высококачественная берёзовая фанера компании «Свеза» является уникальным продуктом для данного региона.

Аргентина считается сложным рынком с точки зрения регистрации и выхода на него иностранных компаний. Начало поставок стало возможным после получения сертификата, выданного Аргентинским институтом нормализации и сертификации. Полученный документ является разрешением на поставку ламинированной фанеры в южноамериканскую страну и подтверждает соответствие продукции ряду важных характеристик.

Группа «Свеза» уже более четырех лет успешно работает в Южной Америке. В настоящий момент продукция компании представлена в Чили, Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадоре и Парагвае.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83_89777/

Экспорт, Свеза, фанера, деревообработка
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,