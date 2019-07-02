Компания «Свеза» первой из российских производителей начала поставки фанеры в Аргентину

На экспорт была отправлена ламинированная фанера большого формата, в том числе один из специализированных продуктов компании SVEZA Deck 350 — фанера с разметочной сеткой для опалубки перекрытий.

На рынке Аргентины преобладает местная фанера из мягких сортов дерева (сосны и тополя), поэтому прочная высококачественная берёзовая фанера компании «Свеза» является уникальным продуктом для данного региона.

Аргентина считается сложным рынком с точки зрения регистрации и выхода на него иностранных компаний. Начало поставок стало возможным после получения сертификата, выданного Аргентинским институтом нормализации и сертификации. Полученный документ является разрешением на поставку ламинированной фанеры в южноамериканскую страну и подтверждает соответствие продукции ряду важных характеристик.

Группа «Свеза» уже более четырех лет успешно работает в Южной Америке. В настоящий момент продукция компании представлена в Чили, Колумбии, Перу, Бразилии, Эквадоре и Парагвае.