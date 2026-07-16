Фанерный комбинат «Свезы» в Верхней Синячихе (Свердловская область) первым в стране освоил серийное производство высокоплотной фанеры. Новый материал предназначен для изготовления вырубных штампов — инструмента, который используется при производстве печатных плат, изоляционных элементов и других компонентов электроники.

Запрос на разработку поступил от самих производителей штампов. Им требовался материал с повышенной прочностью, жесткостью и стабильностью геометрии — от этого зависит точность работы инструмента и срок его службы. В «Свезе» изменили конструкцию фанеры: взяли шпон толщиной 1,1 мм и применили специальную схему набора слоев. В результате плотность материала превысила 700 кг/м³ — это выше, чем у обычной фанеры. Увеличенное количество слоев делает фанеру устойчивее к перепадам влажности и другим внешним воздействиям.

Освоить новый продукт удалось именно на комбинате в Верхней Синячихе — это единственная площадка «Свезы», где выпускают большеформатную фанеру и изготавливают шпон толщиной 1,1 мм, необходимый для нового материала.