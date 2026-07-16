«Свеза» запустила серийный выпуск высокоплотной фанеры для электронной промышленности
Фанерный комбинат «Свезы» в Верхней Синячихе (Свердловская область) первым в стране освоил серийное производство высокоплотной фанеры. Новый материал предназначен для изготовления вырубных штампов — инструмента, который используется при производстве печатных плат, изоляционных элементов и других компонентов электроники.
Запрос на разработку поступил от самих производителей штампов. Им требовался материал с повышенной прочностью, жесткостью и стабильностью геометрии — от этого зависит точность работы инструмента и срок его службы. В «Свезе» изменили конструкцию фанеры: взяли шпон толщиной 1,1 мм и применили специальную схему набора слоев. В результате плотность материала превысила 700 кг/м³ — это выше, чем у обычной фанеры. Увеличенное количество слоев делает фанеру устойчивее к перепадам влажности и другим внешним воздействиям.
Освоить новый продукт удалось именно на комбинате в Верхней Синячихе — это единственная площадка «Свезы», где выпускают большеформатную фанеру и изготавливают шпон толщиной 1,1 мм, необходимый для нового материала.
«Нам удалось создать новый специализированный продукт, который расширяет линейку фанеры „Свезы“. Кроме того, наша компания предлагает производителям вырубных штампов как в России, так и за рубежом материал с высокими эксплуатационными характеристиками», — прокомментировалЯрослав Кобяков, менеджер по продукту группы компаний «Свеза».
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