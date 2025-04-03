«Свеза» в Тюмени получила на свою фанеру сертификат «Сделано в России»

Лесопромышленная группа «Свеза» стала участником программы «Сделано в России». Сразу пять видов фанеры, которую производят на комбинате в Тюмени, успешно прошли сертификацию Российского экспортного центра (РЭЦ). Продукция тюменского производителя была отмечена знаком качества в категории «Надежность».

Прежде чем вступить в программу Made in Russia, «Свеза» прошла добровольную сертификацию продукции. Аккредитованные специалисты испытали образцы фанеры на пределы прочности при скалывании, растяжении, изгибе, а также такие характеристики как влажность, модуль упругости, прочность приклеивания облицовочного покрытия к фанере, устойчивости к пару и цементу. Протоколом испытаний подтверждено и 100% использование березы и лущеного березового шпона для изготовления продукции.

РЭЦ верифицировал и признал документы на фанеру компании, которые были выданы аккредитованными органами. В результате тюменская фанера получила знак в категории «Надежность». Таким образом, компания подтвердила соответствие своей продукции повышенным показателям качества и безопасности, включая сертификацию на соответствие правилам, принципам и нормам «Халяль» и «Кошер».

"Получение сертификата «Сделано в России» подтверждает высокое качество фанеры «Свезы» и ее соответствие международным стандартам. Это дополнительное преимущество для наших партнеров, поскольку документ упрощает экспорт и повышает доверие зарубежных клиентов. Документ расширяет наши возможности на доступных направлениях, а также открывает новые перспективы на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, где в ряде стран действуют строгие требования к продукции, включая ее безопасность и происхождение. Благодаря подтверждению соответствия мы можем поставлять фанеру на эти рынки, обеспечивая выполнение их регламентов", — прокомментировал Виталий Демиденко, директор по продажам группы «Свеза».

«Свеза» ежегодно проходит подтверждение качества производимой фанеры аккредитованными специалистами. На постоянной основе контролирует продукцию на соответствие необходимым характеристикам и физико-механическим свойствам и в собственной лаборатории комбината. В конце 2024 года на комбинате в Тюмени был введен в строй фрезерный станок, который автоматизировал изготовление сразу трех видов образцов фанеры для испытаний. В настоящее время в лабораториях на производстве проводят исследования предела их прочности на растяжение, скалывание и силу прочности склеивания.

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