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Армия и Флот

Более 250 единиц новой и модернизированной техники поставлено в войска ЮВО с начала года

  •  © function.mil.ru

Более 250 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск Южного военного округа (ЮВО) с января 2019 г.

Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3.

Кроме того, в войска связи ЮВО поступило более 20 современных комплексов спутниковой и радиосвязи.

Также за полгода авиационные части ЮВО пополнило более 10 самолетов и вертолетов, на Черноморский флот поступил новый боевой патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160.

Всего до конца года в войска ЮВО ожидается поступление более 1,2 тыс. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

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https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12239588@egNews

Статистика, ЮВО
  • Андрей Валухин
    04.07.1914:49:19

    Как-то глядя на фото подумалось. что прыгающий бульдозер тоже бы неплохо смотрелся…   

    #1141433
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