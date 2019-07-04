Более 250 единиц новой и модернизированной техники поставлено в войска ЮВО с начала года

Более 250 единиц военной и специальной техники поступило на вооружение войск Южного военного округа (ЮВО) с января 2019 г.

Третью часть от поставленных новых и модернизированных образцов составило бронетанковое вооружение и техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты БМП-3.

Кроме того, в войска связи ЮВО поступило более 20 современных комплексов спутниковой и радиосвязи.

Также за полгода авиационные части ЮВО пополнило более 10 самолетов и вертолетов, на Черноморский флот поступил новый боевой патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» проекта 22160.

Всего до конца года в войска ЮВО ожидается поступление более 1,2 тыс. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники.