Кольчугинский «Электрокабель» начал производство кабелей повышенной огнестойкости

Кольчугинский «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) освоил производство силовых и контрольных кабелей повышенной огнестойкости, востребованных в нефтехимии, металлургии, машиностроении, авиа- и судостроении.

Изделия торговой марки «Кольчуга» имеют изоляцию и оболочку из полимерной композиции на основе высокомолекулярного метилвинилсилоксанового каучука (кремнийорганическая резина). Они способны поддерживать работоспособность оборудования при пожаре в течение 4 часов (у большинства огнестойких кабелей этот показатель не превышает 3 часов).

Под воздействием пламени кремнийорганическая резина превращается в защитный керамический слой. Благодаря ему токопроводящие жилы кабеля не соприкасаются, следовательно, исключается риск короткого замыкания. Кроме этого, материал при горении имеет низкое дымо- и газовыделение. Продукты горения не содержат соединений хлора, что снижает риски для человека и вычислительной техники.

«Мы проводим испытания готового кабеля в соответствии с требованиями ГОСТ. После удаления горелки пламя потухает, на поверхности кабеля отсутствуют следы копоти, нет обугливания и поврежденных огнем участков, то есть имеет место нераспространение горения, самозатухание», — пояснила начальник Испытательного центра АО «ЭКЗ» Наталья Тараканова.

К преимуществам нового кабеля также можно отнести его повышенную гибкость, что обеспечивается многопроволочностью жилы (5 класс гибкости). Кроме этого, кабели с изоляцией и оболочкой из высокомолекулярного каучука обладают такими свойствами, как термостойкость, морозостойкость, озоно- и радиостойкость, стойкость к растворителям. Температура эксплуатации для данных изделий варьируется в диапазоне от минус 60 до плюс 130 градусов, при этом длительно допустимая температура нагрева токопроводящей жилы может достигать 155 градусов.

«Разработка новых изделий, которые отвечают самым жестким требованиям по безопасности и стойкости к воздействию различных факторов, является одной из главных задач нашего предприятия. В арсенале завода на сегодняшний день уже более 200 аналогов импортных кабелей, ежегодно мы добавляем в продуктовую линейку порядка 30 новых изделий», — отметил директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов.