В России сделали трамвай, который сам планирует расписание

Новый трехсекционный трамвай модели 71-418 продемонстрировали на заводе «Уралтрансмаш».

Новый 71-418 значительно больше своих предшественников: длина кузова составляет 27,8 м, а в салоне трамвая одновременно могут поместиться 320 человек.

В вагоне также применено множество инновационных решений, в частности, он оборудован системой учета пассажиров для расчета пассажиропотока и распределения трамваев по маршрутам, а также системой контроля за состоянием здоровья водителя (данные будут передаваться в диспетчерский пункт).

«Эта модель — серьезный шаг вперед в российском машиностроении, — отметил генеральный директор „Уралтрансмаша“ Владимир Городилов. — Интерес к ней проявляют практически все города, где эксплуатируются трамваи».

Ильдар Газизов, заместитель генерального директора по гражданской технике АО «Уралтрансмаш»: — Трамвай полностью собирается из отечественных комплектующих, из них производство 60% локализовано у нас на предприятии. Мы не зависим от курса доллара и евро.

По плавности хода трамвай превосходит европейские стандарты. Внутри у него есть система климат-контроля, система учета пассажиров, круговой обзор для водителя, система для слабослышащих (светоиндикация).

Негорючий пластик, из которого сделан вагон, прошел все лабораторные испытания на безопасность. В случае ДТП этот пластиковый элемент можно снять и покрасить — после этого вагон снова может выходить на пути.

Испытания новой модели пройдут в сентябре-октябре, тогда же будут готовы все документы. В первой декаде января производитель планирует участвовать в торгах: моделью уже заинтересовались другие города. Рыночная стоимость трамваев составит около 95 млн рублей.

https://66.ru/news/society/222926/