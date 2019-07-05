«Вертолеты России» выполнили контракт на поставку в Таиланд двух Ка-32
Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в июне завершил исполнение контракта на поставку в Таиланд вертолетов Ка-32А11BC для тушения пожаров, сообщил по итогам выставки «Армия-2019» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Контракт на два вертолета Ка-32 в версии для пожаротушения был заключен в 2017 году на авиасалоне МАКС.
«На той неделе оба вертолета Ка-32 мы доставили заказчику в Таиланд. Эти машины сейчас там собираются, будет произведен облет», — сказал Богинский.
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