«Вертолеты России» выполнили контракт на поставку в Таиланд двух Ка-32



Противопожарный вертолет Ка-32A11BC.. Архивное фото

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию Ростех) в июне завершил исполнение контракта на поставку в Таиланд вертолетов Ка-32А11BC для тушения пожаров, сообщил по итогам выставки «Армия-2019» генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Контракт на два вертолета Ка-32 в версии для пожаротушения был заключен в 2017 году на авиасалоне МАКС.

«На той неделе оба вертолета Ка-32 мы доставили заказчику в Таиланд. Эти машины сейчас там собираются, будет произведен облет», — сказал Богинский.