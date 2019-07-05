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Производство

В Перми начат выпуск мобильных парогенераторов на жидком топливе

    •  © Фото из открытых источников

  • Компания ООО «Тепломобил» в городе Пермь, освоила выпуск мобильных парогенераторов ПГ-350 «Тепломобил» на жидком топливе. Компактная установка имеет производительность 350 кг/пара в час, с давлением до 14 кг/см2 и температурой 190 С. . Парогенераторы предназначены для широкого спектра применения в строительной и коммунальной сфере, в подразделениях нефтянного сервиса, дорожном хозяйстве и иных отраслях где необходимо периодически использовать пар.

    Парогенератор полностью автоматизирован, быстро выходит на рабочий режим, оборудован системой принудительного опорожнения, что не маловажно в условиях работы в холодное время года. Компактные размеры и шасси позволяют перемещать установку в пределах рабочей площадки в ручную.

    Парогенератор ПГ-350 «Тепломобил» за счет оригинальных технических решений и более низкой стоимости, является не плохой заменой импортным аналогам.

На парогенератор имеется сертификат на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопастности оборудования, работающего под избыточным давлением».
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