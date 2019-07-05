«ФосАгро» приобрела партию цистерн с котлом из нержавеющей стали производства «ТихвинХимМаш»

Вагоностроительное предприятие «ТихвинХимМаш» (входит в железнодорожный холдинг «НПК ОВК») выполняет заказ «ФосАгро» на поставку 87 вагонов-цистерн с котлом из нержавеющей стали для перевозки широкого спектра химических грузов. Отгрузка будет завершена в ближайшее время.

Модель 15-6900-01 по своим техническим и коммерческим характеристикам превосходит массово распространенные на отечественном рынке аналоги. Оснащение цистерны ходовой частью 25 тс и объем котла 54,5 м3 обеспечивают повышенную грузоподъемность 76,5 т, что позволяет дополнительно погрузить в один вагон до 8,5 т груза (по сравнению с типовой моделью).

Котел из нержавеющей стали, а также уплотнительные элементы, выполненные из фторопласта (современного конструкционного материала, устойчивого к трению и воздействию агрессивных сред) обеспечивают коррозионностойкую защиту емкости, безопасность работы обслуживающего подвижной состав персонала и исключают воздействие опасных грузов на окружающую среду. Компания «ФосАгро» планирует использовать цистерны производства «ТихвинХимМаш» для транспортировки ЖКУ (жидких комплексных удобрений), применяемых в сельском хозяйстве. Цистерны будут прикреплены к парку АО «Апатит» (Вологодская область, входит в Группу «ФосАгро»), производителя фосфорсодержащих минеральных удобрений, фосфорной и серной кислот, фторида алюминия, аммиака, карбамида, аммиачной селитры и удобрений на ее основе.

Вагон-цистерна производства «ТихвинХимМаш» характеризуется увеличенным до 1 млн км или 8 лет межремонтным пробегом (для сравнения у типовых аналогов предусмотрены пробеги в 210 тыс. км до первого деповского ремонта и 110-160 тыс. км для последующих). Срок службы модели 15-6900-01 составляет 32 года.

Сергей Пронин, отвечающий в Группе «ФосАгро» за продажи, логистику и маркетинг, комментирует: «Несмотря на то, что Группа „ФосАгро“ добилась значительных успехов в реализации всех стратегических целей, мы по-прежнему нацелены на укрепление своих конкурентных позиций, в том числе за счет дальнейшего повышения эффективности и снижения производственных издержек. К таким причисляем и затраты на транспортировку нашей продукции. Уверены, что, работая с парком цистерн производства „ТихвинХимМаш“, мы сможем существенно повысить эффективность перевозок и снизить издержки».

Илья Шиян, коммерческий директор НПК «Объединенная Вагонная Компания»: Мы не первый год сотрудничаем с «ФосАгро». За это время химический холдинг пополнил свой парк более двумя тысячью вагонов ОВК. Мы рады, что наша продукция находит признание у лидеров рынка. И самым главным подтверждением ее качества является то, что наши партнеры возвращаются к нам, подписывают дополнительные объемы, в том числе по новым разрабатываемым моделям".