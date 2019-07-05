Уральский завод холдинга «Технодинамика» ввел токарный центр с ЧПУ, для производства колёс МС-21



«Технодинамика» будет производить колеса для пассажирских самолетов МС-21

© rostec.ru

Каменск-Уральский литейный завод холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех расширит ассортимент продукции для авиапрома. Благодаря новому токарному центру с ЧПУ предприятие сможет производить колеса к новейшим российским самолетам.

Каменск-Уральский литейный завод холдинга «Технодинамика» ввел в эксплуатацию новый токарный центр с ЧПУ, предназначенный для изготовления крупногабаритных авиационных колес с диаметром обработки до метра. Запуск в работу нового металлорежущего оборудования позволит предприятию в рамках программы импортозамещения производить барабаны и реборды колес к новейшим российским пассажирским самолетам, в том числе и к среднемагистральному самолету МС-21.

Новый токарный центр производит изделия с высокими точностными параметрами и качеством поверхности. Конструкция обрабатывающего центра позволяет сохранить плавное перемещение узлов, максимальное тяговое усиление и высокую точность при различных режимах резания. Размеры револьверной головки для инструмента позволяют за одну установку производить глубокую внутреннюю расточку, необходимую в том числе для расточки посадочных мест под подшипники, обеспечивая самые высокие требования конструкторской документации по соосности.

«Участие Каменск-Уральского литейного завода в производстве самолетов МС-21, в поставках которого заинтересованы многие отечественные авиакомпании, очевидно выгодно для всех, − прокомментировал генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков. − Наши предприятия уже разрабатывают для МС-21 компоненты взлетно-посадочного устройства, а также ряд ключевых систем: систему нейтрального газа, систему электроснабжения, кислородную систему, систему пожарной защиты. Теперь, благодаря новому оборудованию, мы сможем производить и колеса высокого качества».