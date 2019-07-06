Новотранс завершил первую поставку металлоконструкций в рамках реализации проекта LUGAPORT

Партии из 3,6 тыс. тонн шпунта Ларсена производства ЕВРАЗ НТМК и 12 тыс. тонн труб производства Колпинского трубного завода доставлены на припортовую складскую площадку генподрядчика строительства СУ ГТ Морстрой.

«Поставкой металлопродукции начался процесс создания искусственных земельных участков для последующего формирования береговой части в рамках реализации инвестпроекта LUGAPORT.

Благодаря содействию ОАО „РЖД“, в частности, Октябрьской дирекции по управлению терминально — складским комплексом, груз оперативно доставлен в порт Усть-Луга. Мы полностью соблюдаем график подготовительных работ», — сказал генеральный директор ООО «Универсальный торговый терминал «Усть-Луга» (оператор проекта LUGAPORT) Алексей Жарков.

Производитель шпунта Ларсена — ЕВРАЗ НТМК — также предоставил собственный специализированный подвижной состав для транспортировки негабаритного груза. В кратчайшие сроки металлопродукция была доставлена со станции Смычка СвЖД до станции выгрузки Котлы Октябрьской железной дороги.

В рамках развития 4, 5, 6-й очередей Комплекса генеральных грузов в морском торговом порту Усть-Луга (Ленинградская обл.) Группой компаний «Новотранс» совместно с ОАО «Компания Усть-Луга» начата реализация инвестиционного проекта строительства Универсального торгового терминала «Усть-Луга» (LUGAPORT). Проект LUGAPORT (www.lugaport.com) предусматривает создание морских терминалов по переработке зерна, пищевых грузов, а также генеральных и навалочных грузов. Общий объем перевалки запланирован на уровне 24,3 млн. тн. в год.

В рамках ПМЭФ-2019 Группа компаний «Новотранс» и правительство Ленинградской области заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество сторон в рамках реализации инвестиционного проекта LUGAPORT с общим объемом инвестиций в размере 46,5 млрд рублей и поддержки социально-экономических программ, реализуемых на территории Ленинградской области. Проект LUGAPORT включен в стратегию развития транспортной инфраструктуры РФ. Распоряжением Правительства РФ № 1184р от 3 июня 2019 года внесены изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Документ официально закрепил за терминалом LUGAPORT его территориальные границы в морском порту Усть-Луга.