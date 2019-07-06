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Судостроение и судоходство

Началось строительство железнодорожного парома для Балтийского моря

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

На «Невском судостроительно-судоремонтном заводе» в Шлиссельбурге началось строительство железнодорожного парома проекта CNF19M, предназначенного для линии Усть-Луга — Балтийск.

Проект судна разработан Морским инженерным бюро (Украина), паром рассчитан на перевозку железнодорожных составов российского стандарта, грузовых автомобилей и рефконтейнеров.

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

Технические характеристики:

Главные размерения: длина — 199.9 м, ширина — 27.4 м, осадка — 6 м.

Дальность плавания: 3000 миль

Скорость хода: — 16.5 узлов

Автономность по запасам топлива, воды и провизии: 10 суток

Экипаж: 24 человека

Пассажировместимость: 12 человек

Грузовместимость: от 36 до 80 вагонов (в зависимости от типа) либо 58 грузовых автомобилей и до 15 грузовых прицепов

Судно имеет ледовый класс Arc4

Строительство железнодорожного парома для связи с Калининградской областью стало ещё одним этапом обновления транспортного флота страны — в марте этого года на Невском судостроительно-судоремонтном заводе началось строительство 2-х грузопассажирских судов проекта PV22 для связи Сахалина с Курильскими островами, а в июне 2017 на Амурском судостроительном заводе началось строительство 2-х паромов проекта CNF11CPD для связи Сахалина с материком.

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

  •  © Рендер с сайта meb.com.ua

  •  © Фото с сайта meb.com.ua

  •  © Фото с сайта meb.com.ua
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Ленинградская область, Шлиссельбург, Невский судостроительно-судоремонтный завод, НССЗ, паром, CNF19M
  • Нет аватара
    06.07.1921:05:51

    Хорошие новости. А как они его спускать будут, там ведь слип для судов длиной 140 метров?

    #1141896
    • A_SEVER
      06.07.1921:23:13

      там ведь слип для судов длиной 140 метров?

      До 150 метров, а паром почти 200 метров. Думаю будет реконструкция слипа.

      #1141898
  • Нет аватара
    06.07.1922:06:02

    Очередные хороший новости!    Побольше бы таких!   

    #1141903
  • Нет аватара
    06.07.1922:06:20

    «Главные размерения: длина — 199.9 м, ширина — 27.4 м, осадка — 6 м.» — 30 000 тонн водоизмещение?

    80 вагонов — 6400 т. дедвейта?

    #1141904
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