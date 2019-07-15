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Из первой части моего рассказа читатели так и не узнали о том, как в России производят пищевые добавки, ведь необходимо было рассказать о том, как компания «Зеленые линии» выращивает саженцы для своих яблочных садов. Во второй части моего рассказа о том, как в России производят пищевые добавки вы снова не узнаете, потому что на завод мы поехали только на второй день, а в первый день мы колесили по калужской глуши, то и дело съезжая с трассы на грунтовку в сторону от цивилизации.

ГК «Союзснаб» производит различные пищевые добавки и ингредиенты, и большую долю среди них занимают продукты из молока. Это закваски для кисломолочных продуктов, сыры, сухое молоко. В обществе утвердилось мнение, что все эти добавки это сплошная химия, особенно сухое молоко это вообще что-то, что к натуральному молоку отношения не имеет. Вот и пришлось ехать на ферму, чтобы своими глазами увидеть, откуда компания берет сырье для своих молочных продуктов.

Как и в случае с яблоками, производство молока компания не доверяет никому, производя его на собственных фермах. Залог отличного молока — чудесная природа, чистый воздух, удаленность от населенных пунктов и последние технологии и знания в разведении крупного рогатого скота.

Если вы читали первую часть, то вы, конечно же, не удивитесь тому, что и корма для своих животных компания тоже производит сама из сырья, выращенного на собственных полях.

На отделении «Мирный» организован полный цикл, от осеменения до выдачи готового молока. Всего здесь порядка 700 голов молочного стада, из них более 200 голов племенных животных. Раньше на месте этого комплекса находилась старая ферма, рассчитанная на 230 дойных коров, и «Мирный» построен на её базе. Наш портал, кстати, сообщал об открытии этой фермы. Всего у компании таких отделений четыре, с общим поголовьем порядка 3 тыс голов, но к концу 2020 планируется увеличить поголовье до 5000.





© Фото из открытых источников

Если говорить о показателях, то сегодня на ферме достигли 8700 литров надоя в год на одно животное. Для сравнения, в советское время хорошим показателем был надой около 4000 л. в год на корову, а за показатели выше доярке давали Орден Ленина. Так что, по аналогии, можно сказать, что молочное хозяйство «Зеленые линии» — дважды Ордена Ленина. Впрочем, справедливости ради, такие показатели для современных хозяйств далеко не редкость.

Как же они достигаются? Никаких стероидов и антибиотиков. Впрочем, они для продуктивности по молоку в принципе бесполезны или скорее вредны. Например, антибиотики попросту убьют микрофлору в кишечнике коровы, что не даст ей возможности эффективно перерабатывать еду в молоко. Поэтому антибиотики применяют в крайних случаях, и только для лечения заболевших животных.

Высокие показатели это целый комплекс мероприятий и подходов к разведению КРС. К сожалению, нет никакой волшебной таблетки, которую дал корове, и у неё сразу запредельные показатели. Поэтому, для высокой продуктивности стада в целом, часть животных приходится отбраковывать по низким показателям надоя — минимальной границей здесь считают 15 л. в день. Такая селекция позволяет оставить в стаде только тех животных, которые при одинаковом кормлении и уходе дают больше молока. Вообще, в среднем одна корова здесь дает 35 л. молока в сутки. Но есть рекордсменки, которые дают и 50 и 60 л.

Важен и рацион питания животных. Здесь он составляется с помощью специального программного обеспечения AMTS.

Кормление животных процесс несложный. Рядом с загонами просто насыпают корм, коровки кушают, а специальный робот время от времени корм подвигает поближе.





© Фото из открытых источников

Для высоких результатов важна каждая мелочь. Например, этот робот слишком сильно спрессовывает корм, из-за чего он подвергается вторичной ферментации. Поэтому после робота каждый час проходит человек с лопатой и корм переворачивает. Или другой пример — длина стеблей растений в кормовой смеси должна быть 2 сантиметра, если больше, то корова будет тратить слишком много энергии на его пережевывание, а не на производство молока. Из таких мелочей и нюансов и складывается высокая продуктивность.

Впрочем, основа закладывается еще раньше, со счастливого коровьего детства. В отдельном корпусе содержится молодняк. У самых младших свои «домики».





© Фото из открытых источников

Через месяц «детвора» переводится в общий загон, для, так сказать, начала социализации. Это тоже важно, животное не должно волноваться, хорошая продуктивность у коровы достигается тогда, когда у неё каждый новый день похож на предыдущий, резких изменений животные не любят. Поэтому к жизни «в коллективе» их приучают с первых месяцев.





© Фото из открытых источников

Продуктивность контролируется вплоть до конкретного животного. На шее каждой коровы есть специальный ошейник с меткой, на дойке компьютер считывает метку, и всегда известно какая именно корова пришла на дойку. Это позволяет в режиме реального времени контролировать продуктивность как по каждому отдельному животному, так и по группам животных и по стаду в целом.





© Фото из открытых источников

Коровы ходят на дойку самостоятельно трижды в день. По факту дойка тут продолжается круглые сутки. На отделении установлен доильный зал типа «ёлочка» 2×12 мест.





© Фото из открытых источников

Качество молока, его жировой, белковый состав, постоянно контролируются в собственной лаборатории.





© Фото из открытых источников

Но, забегая вперед, скажу, что у ГК «Союзснаб» есть сертифицированная независимая лаборатория в Красногорске, которая оснащена самым современным оборудованием для проведения анализов любой сложности. Создана она, прежде всего, для контроля входящего сырья, но время от времени проверяет и собственные продукты на соответствие параметрам качества. Качество молока соответствует европейским показателям по наличию соматических клеток, микробиальной обсемененности, чистоте вкуса и запаха.

Молоко фильтруется уже непосредственно во время дойки, после чего напрямую по трубопроводам, по пути предварительно пройдя охлаждение артезианской водой, попадает в охлаждающий танк, где хранится при температуре 4 градуса.





© Фото из открытых источников

После наполнения емкости, молоковозы в течении максимум 18 часов забирают молоко и отвозят на завод для переработки.





© Фото из открытых источников

Из этого молока на заводе «Зеленые линии — Калуга», получают творожные сыры, масло, сухое молоко, сухой йогурт, творожный порошок, сухие смеси для мороженого. В итоге, после прохождения всей производственной цепочки от молока остается просто водяной пар, все остальные вещества извлекаются и используются для получения того или иного продукта.

Но об этом я подробно расскажу в следующей статье.