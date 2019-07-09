Как в России производят пищевые добавки. Часть первая. Яблоки из пробирки.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

С продукцией предприятия, на котором я побывал, каждый из вас сталкивался много раз. Она, вероятно, содержится в вашем любимом кефире, мороженном или сыре, а также во множестве других продуктов, поджидающих покупателя на полках магазина: йогуртах, тортах, пирожных, шоколаде, и даже, возможно, в роллах из вашего любимого суши-бара. Но название этого предприятия, скорее всего, вам не знакомо.

Заводы компании «Зеленые линии», входящей в состав ГК «Союзснаб», производят пищевые добавки: закваски, ароматизаторы, консерванты, шоколад, какао-порошок и другие ингредиенты, которые конечный производитель продуктов питания использует в своем производстве.

Но не спешите писать гневный комментарий на тему: «О, так вот кто травит нас этой химией». Дочитайте до конца. Признаюсь, и мне мои представления о пищевых добавках пришлось полностью переосмыслить. Теперь я точно знаю, как и из чего все это делается. Сфера деятельности компании очень широкая, мне потребовалось три напряженных дня, что бы увидеть даже не все, но хотя бы основные направления её работы.

Поэтому начать придется издалека. «Издалека» и в прямом и переносном смысле.

В Калужской области, примерно в 300 км от Москвы, в стороне от трасс, расположился Лабораторно-питомниководческий центр безвирусных растений компании «Зеленые линии — Калуга». Зачем компании, производящей пищевые ингредиенты нужен питомник, спросите вы? Не спешите удивляться, здесь многое вот так. Бизнес-модель «Союзснаба» выглядит необычно в мире, где правит бал разделение труда. «Союзснаб», куда входят и «Зеленые линии», вопреки мировой практике, создает производство, где почти всё, от сырья до конечного продукта, делает самостоятельно. И даже не от сырья, еще глубже, питомник это даже не сырье, это настоящая наука, это фундамент, на базе которого создают саженцы для яблочных садов компании. Не разводят, а именно создают. Но обо всем по порядку.

Про науку я, кстати, нисколько не преувеличил! Как работает обычный питомник растений? Где-то закупаются маточные саженцы, хорошо если сертифицированные, после чего их размножают теми или иными способами, затем растят и продают. Здесь всё не так, компания создает маточные, то есть первоначальные базовые саженцы сама! По сути это питомник для питомников.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Как создать саженец? Вот тут и начинается наука. Начнем с того, что питомник «Зеленые линии — Калуга» является единственным в России питомником, имеющим сертификат, подтверждающий, что саженцы компании являются безвирусными. Вот в чем суть этой затеи — собственное производство саженцев, с нуля, позволяет гарантировать, что в них нет вирусов. А это, в свою очередь, позволяет выращивать растения, которые меньше подвержены болезням, быстрее растут, быстрее начинают плодоношение. Закупать такие саженцы в России просто негде, поэтому пришлось организовать их производство своими силами.

В своей работе питомник использует ряд научных методов, значительно их доработав. Так специалисты лаборатории модернизировали метод микропрививки, разработанный еще в СССР В. А. Высоцким в ВСТИСП. Но тогда метод был сравнительно малопродуктивным. Этим методом производились микропрививки исключительно для научных экспериментов в объеме не более 200 штук в год. Специалистам центра удалось его доработать для применения в промышленных масштабах. Сейчас в лаборатории проводится до 5-6 тыс. микропрививок в неделю. Метод позволяет сократить срок высадки растения в сад на целый год-полтора, то есть сроки высадки сокращаются практически в 2 раза.

Сама эта технология микропрививки основана на прививке подращенного подвоя микрорастением, полученным «in vitro». Материал подвоя и привоя получают методом клонального микроразмножения. То есть, буквально, это получение неполовым путем (вегетативно) «in vitro» (в пробирке) новых растений, генетически идентичных исходному экземпляру. Или, проще говоря — клонирование растений.



Рабочее место. Под микроскопом, в стерильной среде, выполняется большинство манипуляций с ростками

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Новое растение получается из вегетативной почки родительского растения. Почка очищается от всего лишнего, выделяется точка роста, после чего её под микроскопом, в стерильных условиях, сажают на питательную среду. Питательная среда это желеобразная субстанция на основе вытяжки из водорослей — ламинарий с добавлением различных питательных и стимулирующих веществ. И из этого маленького фрагмента почки — экспланта начинает развиваться побег. В результате можно получить множество новых однотипных клонов для дальнейшего доращивания. Вот из таких банок-пробирок и получаются в итоге саженцы для сада.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Росток растет, постепенно появляются листва, стебель





© Фото из открытых источников

Спустя какое-то время росток начинает пускать дополнительные побеги, то есть из одной почки получают не одно, а несколько растений.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Самые сильные отростки подвоя, по мере роста, пересаживают в другую банку, где они уже пускают корни.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Изначально растения делятся на подвой и привой. И то и другое выращивают методом клонального микроразмножения. Разница в том, что подвой образует корневую систему, после чего высаживается в грунт, тогда как привой, также полученный «из пробирки», до корнеобразования не доводят, а прививают к подвою и уже вместе с ним растение развивается в саженец.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

После достижения определенной стадии роста, ростки достают из банки. Подвой высаживают в грунт в теплице. Сотрудники несколько раз пересаживают растения по мере роста, а их место занимают другие молодые растения.





© Роман Ковригин/Сделано у нас





© Роман Ковригин/Сделано у нас





© Роман Ковригин/Сделано у нас

При достижении определенной стадии роста, подвой высаживается в открытый грунт, или отравляются «отдыхать» в холодильник, в зависимости от сорта и времени года.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Подращенные растения подвоя используют для операции микропрививки, к нему прививают микроросток «in vitro», после чего привитое растение высаживают в теплицы.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Это уже саженцы. Весной или осенью подращенные растения высаживают на поле питомника, откуда они, набравшись сил, отправятся для посадки в сад, или к заказчику. Саженцы компания использует не только для своего сада, но и продает сторонним клиентам. Надо сказать, что для разных заказчиков в питомнике выращивают и другие безвирусные культуры — виноград, землянику садовую, работают с декоративными растениями.

И подобное в Союзснабе почти на каждом этапе производства, часть продукта, полученного на любой стадии, может уехать клиенту, а может пойти в дальнейшую переработку.

Яблочные сады компании, также как и питомник, находятся в стороне от цивилизации, по соседству с небольшой деревней.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

Это даже не деревня, так, несколько домиков. Ведет туда проселочная кочковатая дорога, рядом ни автострад, ни больших населенных пунктов. Вокруг природа! Пока ехали к садам, видели зайца, лису, а на водонапорной башне живет семья аистов.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

В 2006 году компания купила старые сады, решив самостоятельно выращивать сырье для своей продукции — яблоки нужны для некоторых из её продуктов, таких как пюре, яблочные палочки, концентраты. Сегодня у компании 460 га яблочных садов. От старых садов осталось 100 га, остальное засажено молодыми саженцами разных годов посадки, 200 га их них уже дают урожай. В 2018 году собрали 3073 т. яблок. Постоянно работает здесь около 40 человек, плюс на сбор фруктов привлекаются сезонные рабочие из местных.

Зачем компании «заморочки» с собственными садами? Неужели нельзя купить яблоки на стороне? Можно. Но для развития своего садоводства есть веские причины.

Одна из причин: большинство садов в России расположено значительно южнее. Да, в южных садах яблоки крупнее, урожайность больше, но в данном случае это-то как раз не так важно. Важнее другие характеристики яблок — витаминный состав, сахара, кислоты. Именно яблоки из центральных широт подходят компании по требуемым параметрам.

Но есть и другая причина производить яблоки своими силами: компания стремится самостоятельно контролировать качество сырья везде, где это вообще возможно. И проще всего контролировать качество своего собственного производства.





© Роман Ковригин/Сделано у нас

О качестве яблок говорит тот факт, что немецкая компания DÖHLER закупает для своего Белгородского завода фрукты из садов «Зеленых линий», причем концентрат сока, который они из них делают, потом весь уходит в Германию. Немцы очень тщательно проверяли яблоки, прежде чем заключить договор (в Германии они позиционируют себя как производитель натуральных экологически чистых продуктов), но остались довольны и теперь покупают здесь яблоки уже несколько лет. Яблоки идут и другим сторонним покупателям, например, в местные магазины. Соотношение примерно 1/3 собственная переработка — 2/3 продажа.

Кстати, есть тут и небольшой участок, на котором исследуют сейчас возможность получения сертификата «Organic». Эта сертификация очень популярна в Европе, но в России пока таких производителей практически нет, так как получить сертификат «Organic» очень сложно, долго и дорого. Для этого следует полностью пересмотреть подходы к выращиванию агрокультур, полностью отказаться от химических удобрений и пестицидов, соблюсти ряд строгих правил по борьбе с болезнями, вредителями, даже по расположению сада относительно других культур.

Впрочем, и сейчас для борьбы с вредителями и болезнями применяются в основном или биологические препараты, или препараты на основе меди, то есть абсолютно безвредные для человека.





© Союзснаб

Если честно, до этой поездки, даже у меня человека не страдающего пищевыми фобиями, словосочетание «пищевая добавка» прочно ассоциировалось с таблицей химических элементов Д.И. Менделеева. Я абсолютно не ожидал увидеть то, что я тут увидел. А увидел я немало и в одну статью все не уместить. Поэтому о том, что еще я узнал и увидел за эти три увлекательных дня, я расскажу в ближайшее время в новых публикациях.