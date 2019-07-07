В лесхозы Бурятии начала поступать лесопожарная техника

В рамках национального проекта «Сохранение лесов» в Бурятию впервые поступает крупная партия тяжелой специализированной техники, которая поможет проводить профилактические лесохозяйственные работы, оперативно тушить лесные пожары.

На территории Иволгинского лесхоза во вторник передали первую партию лесопожарной техники руководителям лесхозов, где износ старой техники достиг критического уровня.

Всего в Бурятию поступит более 30 единиц техники: вездеходы грузоподъемностью до 6 т, лесопожарные тракторы (ТЛП-4М-031, ЛХТ-100), тракторы тягового класса 1,5 — 6 т, бульдозеры (90-175 л.сил), автомобили повышенной проходимости, автомобили лесопожарные, УРАЛы для транспортировки техники массой 10-30 т. Общая стоимость техники составляет почти 135 млн руб.

Последнее обновление лесопожарной техники в Бурятии состоялось в 2013-2015 г в гораздо меньших объемах. За счет средств республиканского бюджета были закуплены лесопатрульные комплексы в 2017 г. За пять лет в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в Бурятию поступит техника на общую сумму в 800 млн рублей.

— Техника необходима для локализации и ликвидации лесных пожаров. Обновления у нас не было уже много лет. На сегодня техника практически на 80% изношена. Когда мы реализуем этот проект, то значительно усилим пожарно-химические станции в Бурятии , — сообщили в правительства Республики Бурятия. Пожароопасный сезон в Бурятии в этом году стартовал раньше обычного — на 18 дней. По прогнозам специалистов, сезон ожидается трудный. Сказывается малоснежная зима, предыдущие годы также были засушливыми.

Бурятия вошла в число регионов, где с 2019 года начинает реализацию федеральный проект «Сохранение лесов».

В пожароопасный сезон 2018 года лесникам Бурятии удалось успешно бороться с пожарами. Площадь, пройденная огнем, сократилась в 11 раз по сравнению с 2017 г и составила порядка 24,3 тыс га ( 279,5 тыс- в 2017 г).