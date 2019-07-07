По данным за 2018 год, Россия вошла в топ-10 мировых экспортеров теплообменников с объемом поставок, составившим 435 млн долларов.

Экспорт данного вида продукции за 2017-2018гг. вырос на 4% (или +1,6 млн долларов).

География экспорта данного вида продукции охватила 56 стран. Ключевым рынком сбыта стала Индия, на долю которой пришлось 70% российского экспорта теплообменников. Объем поставок данного вида продукции в Индию составил 303 млн долларов, что в 2 раза больше показателя предыдущего года.

Также ключевыми рынками сбыта российских теплообменников стали: Болгария (объем поставок составил 47 млн долларов), США (39 млн долларов), Беларусь (10 млн долларов) и Казахстан (9 млн долларов).