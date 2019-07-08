УВЗ впервые представил инновационную тележку для серии низкопольных трамваев на ИННОПРОМ-2019

«Уралвагонзавод» (входит в состав Госкорпорации Ростех) впервые продемонстрировал инновационную тележку для серии низкопольных трамваев. Тележка, представленная на стенде Ростеха в виде натурного образца весом 5 тонн, изготовлена на 100% из российских комплектующих. Тележка разработана на АО «Уралтрансмаш» (входит в группу УВЗ), успешно прошла все испытания, производится на этом же заводе. Ими уже оснащаются, в частности, трамваи модели 71-415, выпускаемые серийно.

Отличительная особенность новых тележек — плавность хода, динамические характеристики и ремонтопригодности в условиях депо, что выгодно отличает их от тележек конкурентов, в том числе и зарубежных.

Все межколёсное пространство тележек выше уровня максимальной просадки вагона освобождено от оборудования. Это позволяет обеспечить максимально возможную ширину прохода в салоне до 670 мм (в модели 71-418), и по этому параметру модель 71-418 превосходит трамваи других производителей. Надтележечное пространство в салоне выполнено в виде низких подиумов: наряду с широкими проходами это обеспечивает удобство перемещения пассажиров по салону.

Оригинальная конструкция тележки позволила добиться высокой, по сравнению с другими трамваями, плавности хода, а также обеспечить надёжность и технологичность сборки. Кроме того, изделие уральских инженеров за счёт конструкторских решений отличается удобством в техническом обслуживании.

«Наша разработка является примером пути от абсолютно новой идеи до воплощения её в серию, — отметил генеральный директор АО „Уралтрансмаш“ Владимир Городилов. — За всю отечественную историю создания и развития трамвайных перевозок именно уральским конструкторам удалось придумать и создать тележку, которая по своим характеристикам превосходит все существующие аналоги. Уверен, что эта разработка позволит существенно расширить границы развития трамвайного движения не только в нашей стране».