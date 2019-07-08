«Ростех» и Rozum Robotics представили универсального робота с высокоточными «руками»

Ростех и технологический партнер Госкорпорации компания Rozum Robotics показали на «Иннопроме-2019» универсального робота с высокоточными «руками», который может практически все. Робот запрограммирован на широкий круг задач: от сварочных работ до сортировки, упаковки товаров и обслуживания посетителей кафе. Разработка абсолютно безопасна и может работать вместе с людьми.

Rozum Robotics — портфельная компания Фонда прямых инвестиций «Индустрия 4.0», созданного при участии Ростеха. Представленная в Екатеринбурге технология является ноу-хау компании, которая разработала и производит все ключевые элементы роботизированных конструкций.

Основные преимущества робота — простая модульная конструкция и высокая удельная мощность моторов. Это позволяет собирать роботизированные «руки» с любыми заданными габаритами и мощностью.

В отличие от традиционных манипуляторов роботизированная «рука» работает без внешних приводов — сервоприводы и другие элементы, обеспечивающие подвижность, располагаются внутри «суставов» уникальной конструкции. Благодаря этому устройство более компактно и обладает лучшей подвижностью и микронной точностью. Программная настройка робота проводится с помощью интуитивно понятного интерфейса. Благодаря небольшой массе (около 12 кг), компактности и модульной конструкции устройство легко встраивается в технологические процессы. В «суставах» роботов размещены сервоприводы с контроллером, энкодером и волновым редуктором — это одно из ключевых конкурентных преимуществ разработки. Серийные модели диаметром от 53 до 115 мм обладают высоким крутящим моментом (до 333 Нм) и большой для своих габаритов мощностью (до 450 Вт).

Технология позволяет производить и кастомные модификации в зависимости от потребностей клиентов.