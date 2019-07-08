Представлен первый в России мобильный робот для лазерной обработки металлов

В рамках 20-ой юбилейной международной выставки «Металлообработка — 2019» компания ТермоЛазер (г. Владимир) представила новую разработку — мобильный роботизированный комплекс на базе диодного лазера, в частности, для наплавки порошком собственного производства.

Мобильный комплекс состоит из роботизированного манипулятора и диодного лазера мощностью 3-5 кВт. Используемые в конструкции лазерные модули позволяют осуществлять термическое упрочнение, лазерную наплавку специальными порошками и сварку. В зависимости от особенностей производства комплекс может оснащаться дополнительными камерами, датчиками, сканерами и контроллерами.

Лазерная закалка — самый современный способ упрочнения стали. Она повышает износостойкость деталей без оплавления поверхности и нарушения геометрии. До настоящего времени подобные работы можно было проводить только в стационарных условиях. Новый мобильный комплекс позволит обрабатывать крупногабаритные детали, которые трудно или невозможно транспортировать — например, турбины электростанций и компоненты бортовой обшивки кораблей.

Лазерная закалка проходит в два этапа. При термообработке лазерный луч нагревает внешние слои изделия со скоростью около 730 ˚C в секунду. Затем происходит быстрое охлаждение, позволяющее сформировать жесткую мартенситную структуру. В зависимости от материала и формы изделия, его эксплуатационный ресурс при лазерной закалке увеличивается в 1,6-5 раз. Предприятия Ростеха уже используют эту технологию, в частности, для обработки деталей, применяемых в ВПК, нефтесервисной отрасли и машиностроении.

ТермоЛазер — инновационная компания, работающая в сфере лазерных технологий в машиностроении.

«ТермоЛазер» — портфельная компания Фонда прямых инвестиций «Индустрия 4.0», созданного при участии Ростеха. В апреле фонд закрыл сделку по приобретению 25% доли в уставном капитале компании. Инвестиции будут направлены на масштабирование продаж, создание сети центров лазерных технологий и развитие продуктовой линейки.