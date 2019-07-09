На Амурском СЗ запустили технологическую линию дробеметной очистки металлопроката

На Амурском судостроительном заводе (АСЗ, входит в ОСК) в корпусообрабатывающем цехе запустили в эксплуатацию новейшую технологическую линию дробеметной очистки и консервации металлопроката.

Новая технологическая линия стоимостью порядка 87,5 млн рублей предназначена для дробеметной очистки с последующей консервацией листовой прокатной стали и металлоконструкций. Средства на закупку и монтаж нового оборудования были выделены АСЗ в рамках реализации Федеральной целевой программы по реконструкции и модернизации производств судостроительных предприятий.

Производительность линии составляет 27 000 тонн металла в год, что полностью обеспечивает собственную потребность завода в обработке металла и дает возможность выполнять заказы других промышленных предприятий Дальнего Востока.

Новая линия дробеметной очистки и консервации металлопроката производства словенской фирмы «Гостол» способна производить полный цикл обработки металла и металлоконструкций. Применение специальных грунтов позволяет производить газорезательные и сварочные работы без предварительной зачистки металла, не ухудшая при этом качество сварного шва. Обработанный таким образом металл в 2-2,5 раза повышает свою прочность. Получаемая шероховатая, чистая поверхность обеспечивает хорошее сцепление с наносимыми поверх материалами.