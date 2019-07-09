В Липецкой области введен в эксплуатацию новый элеватор

В Задонском районе АО АПО «Аврора» реализовывало проект по строительству предприятия для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур мощностью 30 тысяч тонн хранения.

Элеватор предназначен для временного и длительного хранения зерна. На нем будет производиться предварительная и первичная очистка зерна, его приемка и отгрузка. Применение передовых технологий и новейшего оборудования позволит увеличить мощности по хранению урожая в регионе, будет способствовать созданию современных высокооплачиваемых рабочих мест.

На сегодняшний день в Липецкой области функционирует 47 хлебоприемных предприятий и элеваторов. Мощность единовременного хранения зерновых и масличных культур элеваторов и хлебоприемных предприятий составляет 2441,6 тыс. тонн. Кроме того, сельхозтоваропроизводители имеют собственные мощности по хранению зерна в объеме 600 тыс. тонн.

Реализация инвестиционных проектов только за последние 5 лет позволила увеличить общий объем хранения зерновых и масличных культур на элеваторах и хлебоприемных предприятиях на 709,2 тыс. тонн.