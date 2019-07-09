Мордовские светотехники выпустили тестовую партию медицинского стекла

Крупнейший российский производитель источников света — саранский завод «Лисма» — приступил к реализации нового проекта в сфере импортозамещения: здесь наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармотрасли. Пока 60 процентов этой продукции импортируется из-за рубежа.

На предприятии в тестовом режиме запустили производство полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла. Первая партия готова к отправке заказчикам — два фармацевтических предприятия попробуют изготовить из этих трубок ампулы, флаконы, пробирки.

- Выпуск медицинского стекла — очень перспективное направление, которое реально может стать новой вехой в истории развития нашего предприятия, — заявил гендиректор «Лисмы» Игорь Константинов. — На эту продукцию в стране высокий спрос, но в настоящее время потребности фармацевтической промышленности лишь на 40 процентов покрывают российские производители — остальное импортируется из Германии и Китая. После введения экономических санкций ряд отраслей уже начал испытывать дефицит в медицинском стекле. Мы намерены закрыть эту потребность.

По словам Константинова, в последние годы компания активно модернизировала стекольное производство. Специалисты разработали формулу нового состава стекла. Требования к нему очень жесткие: термостойкость, высший класс химической стойкости, высокая сопротивляемость к воздействию кислот и щелочей — ведь медицинские препараты хранятся годами.

После модернизации стекольного производства к предприятию проявили интерес сразу нескольких крупнейших компаний страны. Здесь побывала экспертная группа, которая высоко оценила стекольное производство «Лисмы» и потенциал завода в целом.