Самусьский СЗ спустил на воду две нефтеналивных баржи для «Алросы»

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) изготовил для судоходной компании «Алроса-Лена» («дочка» алмазодобывающей компании «Алроса») две нефтеналивные баржи. Во вторник, 9 июля 2019 года состоялся торжественный спуск одного из судов на воду. Еще одну баржу спустили на воду ранее.





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В 2018 году Самусьский судостроительный завод выиграл аукцион на изготовление и поставку для судоходной компании «Алроса-Лена» двух нефтеналивных барж с грузоподъемностью две тысячи тонн каждая. Начальная (максимальная) цена контракта аукциона составляла почти 300 миллионов рублей.

Назначение барж, которые построил самусьский завод — перевозка светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо). По словам директора предприятия Олега Ушакова, баржи имеют двойные борта и двойное дно, их длина — 89 метров, а ширина — 16.