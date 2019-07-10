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Судостроение и судоходство

Самусьский СЗ спустил на воду две нефтеналивных баржи для «Алросы»

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) изготовил для судоходной компании «Алроса-Лена» («дочка» алмазодобывающей компании «Алроса») две нефтеналивные баржи. Во вторник, 9 июля 2019 года состоялся торжественный спуск одного из судов на воду. Еще одну баржу спустили на воду ранее.

  •  © dn1.vtomske.ru

  •  © sun9-20.userapi.com

  •  © news.vtomske.ru

В 2018 году Самусьский судостроительный завод выиграл аукцион на изготовление и поставку для судоходной компании «Алроса-Лена» двух нефтеналивных барж с грузоподъемностью две тысячи тонн каждая. Начальная (максимальная) цена контракта аукциона составляла почти 300 миллионов рублей.

  •  © news.vtomske.ru

Назначение барж, которые построил самусьский завод — перевозка светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо). По словам директора предприятия Олега Ушакова, баржи имеют двойные борта и двойное дно, их длина — 89 метров, а ширина — 16.

  •  © sun9-22.userapi.com

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https://news.vtomske.ru/news/164769-samusskii-sudozavod-spustil-na-vodu-neftenalivnye-barji-dlya-alrosy

Самусьский судостроительно-судоремонтный завод, Томская область, нефтеналивная баржа
  • Нет аватара
    10.07.1910:25:53

    Я подумал подлодку Алроса спустили

    #1142591
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