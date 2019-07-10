Самусьский СЗ спустил на воду две нефтеналивных баржи для «Алросы»
Самусьский судостроительно-судоремонтный завод (Томская область) изготовил для судоходной компании «Алроса-Лена» («дочка» алмазодобывающей компании «Алроса») две нефтеналивные баржи. Во вторник, 9 июля 2019 года состоялся торжественный спуск одного из судов на воду. Еще одну баржу спустили на воду ранее.
В 2018 году Самусьский судостроительный завод выиграл аукцион на изготовление и поставку для судоходной компании «Алроса-Лена» двух нефтеналивных барж с грузоподъемностью две тысячи тонн каждая. Начальная (максимальная) цена контракта аукциона составляла почти 300 миллионов рублей.
Назначение барж, которые построил самусьский завод — перевозка светлых нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо). По словам директора предприятия Олега Ушакова, баржи имеют двойные борта и двойное дно, их длина — 89 метров, а ширина — 16.
10.07.1910:25:53