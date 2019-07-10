Видеорепортажи о деятельности судзаводов на Дальнем Востоке

1.На «Вилючинской верфи» (г. Вилючинск) спущены на воду пять малых рыболовных судов, построенных для камчатских рыбаков. Да, это был капитальный ремонт. Но, со слов всех рабочих в интервью — по объему работ каждое судно фактически построено заново.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nyi0Mhfw01M

2. На «Находкинской верфи» (Приморский край) продолжается строительство двух барж для Камчатки. Каждая баржа рассчитана на 20 тонн груза и 12 пассажиров. Согласно техническому заданию длина судна составит 19 метров, ширина — шесть метров, скорость — семь узлов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_bOFvsm6KZA