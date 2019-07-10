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Видеоблог

Видеорепортажи о деятельности судзаводов на Дальнем Востоке

1.На «Вилючинской верфи» (г. Вилючинск) спущены на воду пять малых рыболовных судов, построенных для камчатских рыбаков. Да, это был капитальный ремонт. Но, со слов всех рабочих в интервью — по объему работ каждое судно фактически построено заново.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/nyi0Mhfw01M

2. На «Находкинской верфи» (Приморский край) продолжается строительство двух барж для Камчатки. Каждая баржа рассчитана на 20 тонн груза и 12 пассажиров. Согласно техническому заданию длина судна составит 19 метров, ширина — шесть метров, скорость — семь узлов.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/_bOFvsm6KZA
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Вилючинская верфь, Вилючинск, Камчатка, рыболовное судно, баржа, Находкинская верфь, Находскинский судоремонтный завод, Приморский край
  • Evgenii Koptev
    10.07.1908:35:32

    Переворот — это на украине, а для секций — это перекантовка)))

    #1142563
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