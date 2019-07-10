Токарно-карусельный станок с ЧПУ 1Л532 Ф3 передан Заказчику

ООО «Первая станкостроительная компания» г. Челябинск изготовила для предприятия ООО Металлургкомплект тяжелый токарно-карусельный станок модели 1л532, который может обрабатывать заготовки диаметром до 3200мм и массой до 16тн.



Токарно-карусельный станок 1л532

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Станок оснащен Российской системой ЧПУ фирмы Балт-Систем, которая позволяет обрабатывать сложные криволинейные поверхности (элипс, сфера, радиус, различные резьбы). Станок 1Л532 прошел испытания на номры точности ГОСТ 44-93.

Срок поставки данного станка составлял 5 месяцев.

Заказчик станка: ООО Металлургкомплект — динамично развивающаяся компания, которая специализируется на изготовлении оборудования для предприятий металлургической отрасли.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/TRtKmn7RNN0