Впервые представлен новый противоминный робот для «Александрита»

Новейший российский необитаемый подводный аппарат (НПА) «Александрит-ИСПУМ-Э», предназначенный для оснащения кораблей противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 (шифр «Александрит») впервые представлен на 9-м Международном военно-морском салоне (МВМС-2019), проходящем в Санкт-Петербурге.

Согласно данным разработчика, ГНПП «Регион» (входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»), новая интегрированная система поиска и уничтожения мин предназначена для борьбы с морскими минами на глубинах до 300 м. В ее состав входит телеуправляемый НПА, способный обнаруживать, буксировать и уничтожать подводные объекты, в том числе, морских мин разных типов. «Александрит-ИСПУМ-Э» может применяться при волнении моря до трех баллов. Скорость НПА составляет порядка 3-6 м/с в зависимости от режима работы. «Аппарат может управляться на дистанции до 500 м», — проинформировал представитель КТРВ в ходе салона.

Ранее генеральный директор ГНПП «Регион» Игорь Крылов сообщил ТАСС, что все шесть заказанных кораблей ПМО проекта 12700 будут оснащены комплексом «Александрит-ИСПУМ», одновременно рассматривается вопрос об интеграции НПА в состав оборудования кораблей-тральщиков, проходящих модернизацию.