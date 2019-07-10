Новый «ювелирный» фотосепаратор «СиСорт» впечатлил посетителей «Дня поля» в Татарстане

Алтайская компания «СиСорт» представила новинку на «Дне поля в Татарстане-2019» — обновленный фотосепаратор SmartSort. Аппарат разработали специально для тех клиентов, которым важна «ювелирная» точность сортировки. Фотосепаратор прямо на стенде продемонстрировал впечатляющие результаты: за один прогон убрал из потока засоренной пшеницы всю рожь и другие загрязнители. Также гостей удивили итоги сортировки горчицы, мелкосемянных культур. В итоге уже в конце первого дня информация о новом «ювелирном» аппарате распространилась по выставке. И на стенд «СиСорт» пошли все новые и новые клиенты. Результат не заставил себя ждать: компания подписала договор на поставку в Чувашию, на предприятие, где фотосепаратор займётся сортировкой сухих овощей. Кроме того, сейчас обсуждается приобретение обновлённых SmartSort и норий «СиСорт» (это устройство для бережной транспортировки сыпучих продуктов) для нескольких предприятий Татарстана.

Один из посетителей выставки привёз на стенд «СиСорт» для сортировки и испытания нового аппарата пшеницу с рожью.

— Сначала SmartSort сортировал пшеницу от ржи при засоренности порядка 5% - после одного прогона осталось всего 2-3 зерна ржи на килограмм очищенного продукта. При этом у других производителей фотосепараторов, которые тоже были представлены на выставке — 10-15 зёрен на килограмм, — говорит инженер по сервисному обслуживанию компании «СиСорт» Вадим Туран, — далее клиент усложнил задачу — попросил отсортировать пшеницу с рожью с гораздо более сильной засорённостью — порядка 26%. Одна компания даже не взялась за выполнение этой задачи, специалисты попросили предварительно очистить сырьё. Второй производитель попробовал, однако их фотосепаратор не справился. Обновлённый SmartSort успешно очистил пшеницу, оставив после первого прогона всего 0,7% засорителей. После второго прогона рожь удалось убрать из потока полностью.

Помимо пшеницы гости выставки приносили на стенд «СиСорт» нут, горчицу, люцерну и другие сыпучие продукты. Обновлённый аппарат успешно справился с сортировкой и этих образцов.

«Ювелирную» версию фотосепаратора SmartSort создали специально для семеноводов, переработчиков подсолнечника, производителей круп, в том числе сегмента «премиум», а также предприятий, выпускающих биопродукты для здорового питания.

Разработчики оснастили новый аппарат высокоскоростными цветными камерами с разрешением 5400 пикселей и внедрили в четыре раза более мощное, чем в традиционных аппаратах SmartSort, освещение. Такие обновления позволяют вычленить из потока зерна с мельчайшим отклонением от нормы и убрать их. Аппарат «заметит» даже слаборазличимые оттенки зерен или семян.

- Это оборудование станет незаменимым для семеноводов, потому что в этой сфере очень жёсткий ГОСТ, который надо выдерживать, а без таких машин это очень сложно, — подчёркивает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков, — также эта машина позволит поднять качество сырья тем, кто производит продукцию класса «премиум» или выходит на экспорт.

Запуск обновлённого фотосепаратора в серийное производство стартует в августе. Компания уже приняла ряд заявок от предприятий АПК на этот аппарат.

Для справки. Инновационная компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. «СиСорт» имеет представительства в 9 странах мира, поставки оборудования идут в три десятка стран. В 2019 году компания стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы».