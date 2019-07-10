АО «Атомэнергомаш» изготовило первый российский теплообменный аппарат

Как сообщила пресс-служба АО «Атомэнергомаш», ПАО «ЗиО-Подольск» изготовил и отгрузил для проекта"Ямал СПГ" первый российский теплообменный аппарат длиной 15 метров, предназначенный для комплекса сжижения природного газа производительностью до 1 миллиона тонн СПГ в год в п. Сабетта в ЯНАО.

Список поставщиков оборудования для четвертой линии Ямал СПГ (линия для отработки российской технологии производства СПГ) был оглашен ПАО «НОВАТЭК» 9 августа 2018 года. Им стали:

— Казанькомпрессормаш, расположенный в Татарстане, который поставит главные газоперекачивающие агрегаты.

— Криогенмаш, расположенный в Московской области. Завод поставит главный криогенный теплообменник.

— Атомэнергомаш. Компания поставит испарители и криогенные насосы.

— Роскосмос. Корпорация поставит криогенные детандеры ( устройство, преобразующее потенциальную энергию газа в механическую энергию, при этом газ, совершая работу, охлаждается).

Внутренняя часть теплообменного аппарата (испарителя этана) находится 3870 теплообменных труб, общяя протяженность которых составляет приблизительно 70 км.

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов сказал: «Первое соглашение о сотрудничестве с НОВАТЭК мы подписали два года назад, когда производство оборудования для СПГ было для нас абсолютно новой сферой. Благодаря доверию заказчика и нашим компетенциям мы освоили это направление и уже завершаем производство первых российских теплообменных аппаратов, а также успешно прошли испытания и сдали заказчику первый отечественный СПГ-насос. Учитывая значимость импортозамещения в производстве СПГ для энергетической безопасности страны, мы намерены расширять номенклатуру и обеспечить дальнейшую локализацию широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов».