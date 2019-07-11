ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило строительство подстанции 500 кВ «Преображенская» в пригороде г. Бузулук мощностью 501 МВА. Стоимость проекта составила 2,6 млрд рублей. Энергообъект обеспечит электроснабжение предприятий АО «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть»), повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей. В церемонии пуска приняли участие врио Губернатора Оренбургской области Денис Паслер и Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров.

«Преображенская» является крупнейшим инвестиционным проектом Федеральной сетевой компании в регионе с 2013 года. Энергообъект нового поколения оснащен современным силовым оборудованием. Внедрены автоматизированная система управления технологическими процессами, релейная защита и автоматика на базе микропроцессоров. Установлены цифровые приборы коммерческого учета. Почти 85% оборудования — российского производства, часть выпущена на заводах Поволжья и Урала, включая автотрансформаторную группу — в Тольятти.

Подстанция связана с центрами управления волоконно-оптическими линиями, проложенными по ЛЭП. «Преображенская» станет первым энергообъектом филиала компании — МЭС Урала, на котором до конца года завершится проект удаленного управления (телеуправления). Технология позволяет повысить надежность и эффективность работы подстанции, в частности, минимизируется риск ошибок персонала, обеспечивается кардинальное — вплоть до нескольких минут — сокращение времени переключений в электроустановках.

Для включения новой подстанции в Единую национальную электрическую сеть (ЕНЭС) была проведена модернизация девяти питающих центров Федеральной сетевой компании, расположенных на Урале и Волге. Кроме того, проведены работы на смежных объектах распределительного сетевого комплекса и генерации.

В Оренбургской области проживает 2 млн человек. Регион обладает обширными запасами углеводородов, развиты металлургия, машиностроение, сельское хозяйство. Субъект включен в международный транспортный коридор «Запад — Восток». С 2013 года Федеральная сетевая компания направила на развитие инфраструктуры региона более 6,3 млрд рублей. Планируемые инвестиции до 2024 года оцениваются в 11,3 млрд рублей.