МЖД получила 400 пассажирский электровоз серии ЭП2К

«Коломенский завод» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») передал в локомотивное депо Ожерелье-Сортировочное Московской железной дороги электровоз серии ЭП2К № 400. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям АО «Трансмашхолдинг».

Магистральный пассажирский электровоз постоянного тока ЭП2К спроектирован конструкторами Коломенского завода на базе отечественных материалов и комплектующих, опытный электровоз был построен на предприятии в конце 2005 года. Серийное производство началось в 2010 году. Это первый российский пассажирский электровоз постоянного тока, который, начиная с 2008 года, замещает на дорогах нашей страны выработавшие свой ресурс чехословацкие электровозы серий ЧС2 и ЧС2Т.

ЭП2К предназначен для вождения пассажирских поездов в климатических районах с температурой наружного воздуха от минус 50 до плюс 40 градусов Цельсия, развивает скорость до 160 км/ч. Сегодня электровозы ЭП2К эксплуатируются на Московской, Куйбышевской, Октябрьской, Западно-Сибирской, Южно-Уральской железных дорогах. Суммарный пробег в эксплуатации электровозов ЭП2К производства Коломенского завода составил более 400 млн. км. В 2019 году завод должен отправить заказчику ОАО «Российские железные дороги» 25 электровозов ЭП2К, из которых 10 уже переданы в эксплуатацию.