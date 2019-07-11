Машиностроительный завод имени М.И. Калинина представил первую отечественную модель ричтрака

Как сообщила пресс-служба ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (предприятие входит в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»), завод «МЗиК» впервые разработал, изготовил и представил на выставке ИННОПРОМ-2019 опытный образец ричтрака с электронным управлением (разновидность погрузчиков, которые выполняют особые задачи по обслуживанию высотных, от 6 м, стеллажных систем превосходящий по параметрам штабелера и вилочковую технику), грузоподъемностью варьирующейся от 800 кг до 1,7 тонн, с унифицированной платформой под различные типы грузоподъемников, оборудования и опций и выдвижной 11-и метровой мачтой (в марте 2019 года на заводе были собраны два опытных образца с 6-и метровой мачтой).

На заводе идет разработка новой линейки электротележек и погрузчиков, транспортировщиков паллет, штабелеров, готовится к выпуску компактный вариант коммунальной машины — МК1000.

Серийный выпуск ричтрака запланирован на первую половину 2020 года.

Ранее сайт «Сделано у Нас» сообщил, что «МЗиК» выпустил второе поколение электрических погрузчиков с асинхронным приводом.