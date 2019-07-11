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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Саратовской области запущен комплекс по переработке протеиновых культур

  •  © marksadm.ru

АО «Племзавод «Трудовой» в Марксовском районе Саратовской области запустил комплекс по переработке высокопротеиновых культур на 20 тыс. тонн.

Комплекс способен обеспечить бесперебойное снабжение имеющегося в хозяйстве молочного стада в 4000 голов одним из компонентов рациона — соевым жмыхом. Впоследствии, в одном из помещений комплекса планируется установка оборудования для переработки соевого масла, что позволит сэкономить на приобретении так называемых защищённых жиров — они являются залогом производства молока экстра-класса.

Общий объем инвестиций составил 120 млн. рублей.

В настоящее время на «Племзаводе «Трудовой» идет строительство нового молочного комплекса из трех коровников. Поголовье планируется увеличить на 1000 голов и довести его до 5000 голов.

  •  © marksadm.ru

Для собственного производства кормов хозяйство активно развивает мелиорацию. В целом имеется 6280 га орошаемых земель. В районе с. Раскатово располагаются поля, где выращиваются на орошении кукуруза и соя. Хозяйство выращивает специальные сорта кукурузы, наилучшие для молочного животноводства, а также сою ершовской селекции, урожайность которой по протеину является практически максимальной.

Племзавод «Трудовой» является крупнейшим животноводческим предприятием Саратовской области. Хозяйство производит в настоящее время 40% товарного молока в масштабах Саратовской области. Показатель надоев на одну условную голову — самый высокий в регионе, до 37 литров в сутки.

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http://dwelling.saratov.gov.ru/news/_gubernator_posetil_proizvodstvennye_ploshchadki_zhivotnovodcheskogo_khozyaystva_plemzavod_trudovoy/

сельское хозяйство , Саратовская область
  • Нет аватара
    11.07.1923:41:58

    Очень нужное дело — протеин в современном миру это как бензин, нужен всем и везде.

    #1143038
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