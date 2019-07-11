Артиллерийские установки «Каракуртов» получили резервную систему управления огнем

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» получили резервные системы управления корабельными артиллерийскими установками. Основное управление тремя установками (две АК-630М и одна АК-176МА) каждого «Каракурата» обеспечивает система МР-123-02/3. Теперь резервом к ней идут унифицированные визиры наблюдения и целеуказания УВ-450-01 производства НПК «Пуск» — по одному на каждую установку.

На МРК «Мытищи» корабельные многофункциональные визиры УВ-450-01 выполняют функцию малогабаритных оптико-электронных систем управления артиллерийскими установками (МОЭСУ). Они уже испытаны с артустановками калибров 30 и 76.2 мм.

При необходимости оператор визира наводит на цель перекрестие, захватывает ее с помощью телевизионного автомата, определяет дальность, угол места и курсовой угол. Координатное сопровождение цели отображается на стойке дистанционного управления. Баллистический вычислитель при это определяет параметры стрельбы корабельной артиллерии. Сергей Рожковский, заместитель генерального директора НПК «Пуск» по науке рассказал корреспонденту Mil.Press FlotProm, что резервная система разработана по распоряжению заместителя министра обороны РФ.