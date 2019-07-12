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Модернизация

На НЛМК запустили комплекс экологичной переработки продуктов коксохимического производства

  •  © www.metalinfo.ru

НЛМК запустил в промышленную эксплуатацию комплекс улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства. Проект позволит увеличить производство сырья для химической промышленности и агропрома и в два раза сократить выбросы цеха в атмосферу.

Инвестиции в проект реализованы за счет средств компании и составляют 4,6 млрд рублей.

Новый комплекс построен с применением наилучших доступных технологий. Он улавливает весь объем газа, который образуется при нагреве углей в коксовой батарее, очищает его, а выделяемые при очистке химические вещества перерабатывает в продукцию для внешних потребителей: бензол, сульфат аммония и др. Очищенный коксовый газ используется в качестве топлива на самих коксовых печах и на электростанциях комбината.

  •  © www.metalinfo.ru

«Комплекс улавливания химических продуктов, который объединил потоки коксового газа от всех батарей коксохимического производства — практически безотходное производство. Он спроектирован на основе современных технологий и гарантирует эффективную очистку газа, безопасность и высокую экологичность технологического процесса», — прокомментировал вице-президент по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константин Лагутин.
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https://www.metalinfo.ru/ru/news/109931

НЛМК, коксохимическое производство , металлургия, Липецкая область
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