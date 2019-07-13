Обновленный аэропорт Ухты (Республика Коми)

Ремонт ухтинского аэропорта и больницы был произведен в 2018 году в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и правительством региона.

Компания направила на капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы ухтинского аэропорта длиной 2650 метров, обновление места стоянки воздушных судов и здания аэровокзала 500 млн рублей.

Благодаря проведенным работам с августа прошлого года Ухта может принимать воздушные суда с низкорасположенными двигателями. В здании аэровокзала установлен вентилируемый фасад с утеплителем, выполнен ремонт слуховых окон, водосточной системы кровли, заменены окна. Реконструированы водопроводные, канализационные, тепловые и электрические сети аэровокзала. Установлены новые сети слаботочных коммуникаций, пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, голосового информирования пассажиров и контроля доступа в особые зоны аэропорта, полностью заменена система вентиляции. В помещениях операционных залов, в служебных помещениях аэровокзала выполнена внутренняя отделка, установлено новое освещение, электрооборудование и лифт в зале регистрации.

Кроме того, силами ООО «Газпром трансгаз Ухта» выполнена реставрация декоративных панно в этностиле в залах прилета и регистрации пассажиров, обновлен памятник «Вертолет» на привокзальной площади.