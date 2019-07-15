В Санкт-Петербург началась поставка трамваев «Витязь-М»

Началась поставка трамваев в рамках договора на закупку 21 вагона, заключенного в мае по итогам электронного аукциона. В воскресенье в Трамвайный парк № 8 прибыл первый вагон из новой партии трамваев для юго-запада Петербурга. Для восьмого парка это самое масштабное обновление подвижного состава за последние 15 лет (не считая 4 низкопольных вагонов «ТрамРус», работающих на юго-западе с 2014 года). Все вагоны поставки 2019 года собраны в Петербурге на новом заводе электрического транспорта.

Вся партия из 21 вагона «Витязь-М» должна поступить в трамвайный парк до сентября. В ходе процедуры закупки максимальная начальная цена контракта была снижена на 31 миллион рублей. Соответствующее предложение Горэлектротранс, как заказчик, направил в адрес «ПК Транспортные системы», единственной заявившейся на аукцион. Итоговая сумма контракта составила 1,995 млрд рублей.

Вагоны модели «Витязь-М» хорошо знакомы жителям северных районов города: они работают на маршруте № 100 на пр. Просвещения. Теперь обновления ждут и маршруты юго-запада Петербурга, которые обслуживает Трамвайный парк № 8.

Планируется, что новые вагоны заменят модели более ранних лет выпуска на маршруте № 60. Сейчас он проходит от завода «Северная верфь» до улицы Пограничника Гарькавого, подвозя пассажиров от станции метро «Автово» к жилым районам на Петергофском шоссе, улицах Маршала Казакова и Десантников. Трамвайные пути здесь позволяют развивать большую эксплуатационную скорость, а маршрут сам по себе считается одним из наиболее востребованных среди всего наземного общественного транспорта Кировского и Красносельского районов.

Трёхсекционные «Витязи-М» полностью низкопольные. Это позволяет ускорять посадку и высадку на остановках и делает поездку комфортной, в том числе и для маломобильных пассажиров и родителей с детьми. Новые трамваи оснащены согласно техническому заданию выдвижными аппарелями для посадки пассажиров с ограниченными возможностями, радиоинформатором и бегущей строкой, медиакомлпексами, интегрированными с РАСЦО. Бортовая сеть Wi-Fi позволяет бесплатно выйти в интернет со смартфона, а зарядить мобильный гаджет можно от встроенных usb-зарядок. На заднем борту трамваев установлен знак «Внимание, пассажир!», активирующийся при остановке и открытии дверей, предупреждая таким образом автомобилистов. Для удобства водителей трамвай оборудован 12 камерами, не допускающими «слепых зон» как снаружи, так и внутри. Кроме того, «Витязи-М» оснащены автономным ходом, достаточным для того, чтобы в случае необходимости выйти из-под обесточенного участка контактной сети.