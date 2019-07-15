В Костромской области открылось новое предприятие по переработке молока

В Костромской области запущено в эксплуатацию новое сыродельное предприятие ООО «Костромские сыры». Для производства приобретено оборудование российского и итальянского производства на сумму 70 млн руб.

Во втором квартале 2019 года выпущена первая партия сыров. Сырзавод специализируется на производстве натуральных сыров по традиционным технологиям и классическим рецептурам.

Предприятие будет выпускать более 10 тонн сыров в месяц таких как: «Костромской пармезан», «Костромской маасдам», «Костромской чеддер», «Бофор», «Раклет». Молоко для производства сыра поставляется из сельскохозяйственных организаций региона. В планах предприятия увеличить объемы закупки молока до 14 тонн в сутки, что позволит увеличить объемы производства молочной продукции и гарантируемый рынок сбыта сырого молока местным сельскохозяйственным организациям.

Приоритетным направлением в переработке молока в регионе является производство сыров. Всего на территории Костромской области сыры выпускают 11 предприятий, в том числе 7 предприятий и 4 индивидуальных предпринимателя производят сыры сычужные, 1 предприятие выпускает рассольные сыры, 1 предприятие выпускает мягкие итальянские сыры. В товарной линейке 19 видов сычужных сыров, в их числе: «Костромской», «Пошехонский», «Голландский», «Сусанинский», «Тельзитер» и другие, более 30 видов рассольных сыров, а также мягкие итальянские сыры: «Моццарелла», «Буррата», «Рикотта» и т. д. По сравнению с 2014 годом производство сыров в регионе выросло в полтора раза.

11 февраля 2019 года администрация Костромской области стала правообладателем товарного знака «КОСТРОМА — СЫРНАЯ». Данный знак будет применен при проведении культурно-массовых мероприятий различного уровня, в рекламных целях, а также позволит сыроделам визуализировать свой товар в торговых сетях.