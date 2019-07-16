«Уральская кузница» освоила производство крупногабаритных поковок весом более 60 т

Завод «Уральская кузница», расположенный в г. Чебаркуль Челябинской области (входит в «Мечел») впервые изготовил крупногабаритную поковку из стального слитка массой более 60 т. Это уникальная продукция, которую в России никто не делает. Поковка предназначена для поставки предприятиям Группы «Мечел», что позволит снизить затраты на закупку комплектующих для металлургического производства у третьих лиц. В ближайших планах — освоение слитка массой 80 тонн для полного обеспечения нужд предприятий «Мечела» в прокатных валках.

60-тонную заготовку отлили на Челябинском металлургическом комбинате, после чего на специальном вагоне ее доставили в кузнечно-прессовый цех «Уралкуза» для горячей деформации на прессе. Производство слитков такого веса стало возможным после установки в цехе специального технологического оборудования. Производство данных заготовок планируется поставить на поток для обеспечения предприятий Мечела валками для прокатных станов, а также поставок как внутри страны, так и за границу.

Ранее на «Уралкузе» освоили выпуск поковок из слитков весом 50 тонн. Благодаря этому ЧМК, куда поступает готовая крупнотоннажная продукция, может заметно экономить на закупках подобных комплектующих у сторонних компаний. Потребность комбинатав крупногабаритных валках для станов горячей прокатки, включая рельсобалочный стан, значительная — до 40 штук в год. В ближайшей перспективе выкованные на «Уралкузе» валки будут использоваться и на других металлургических предприятиях «Мечела».

"По мере освоения данной номенклатуры планируем расширять географию продаж на внутреннем рынке. Также мы активно изучаем экспортные возможности. Параллельно готовимся к выпуску поковок из слитков массой до 80 тонн, что позволит полностью удовлетворить потребности металлургического дивизиона Группы в прокатных валках и отказаться от их закупки на стороне", — комментирует директор по производству «Уральской кузницы» Сергей Палкин.