Новая плавильная печь запущена на Южноуральском арматурно-изоляторном заводе

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24 октября запущена новая плавильная печь на литейном производстве Южноуральского арматурно-изоляторного завода.

Ёмкость новой печи — 2 тонны жидкого чугуна. Благодаря высокой мощности печь плавит чугун в 2 раза быстрее, что позволит увеличить производительность цеха на 50 процентов.

Ввод в работу плавильной печи позволит полностью отказаться от импорта комплектующих к стеклянным изоляторам и создать новые рабочие места.

Запуск печи стал важным событием в работе нового литейного цеха, строительство которого началось в 2021 году. Инвестиции в строительство цеха тогда оценивались в 1,382 млрд рублей. Это уже третья печь, запущенная на производстве, ранее были введены в эксплуатацию две индукционные печи.

Строительство новой литейки является ключевым звеном проектов ЮАИЗ по организации производства «шапки» для стеклянных изоляторов мощностью 10 тыс. тонн в год.

«Шапка» — это арматура для подвижного крепленения одного изолятора к другому.

АО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» производит стеклянные и фарфоровые изоляторы и линейную арматуру для линий электропередачи и подстанций на классы напряжения 0,22-1150 кВ.

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