Завод «Амкодор» в Карелии выпустил первый образец форвардера

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На заводе ООО «Амкодор-Онего» в Карелии собран первый опытный образец форвардера. После прохождения сертификации соответствия техническому регламенту Таможенного союза № 10 машина выйдет в серийное производство. В этом году будет сертифицировано 3 модели техники, на которые уже есть покупатели. До конца года предприятие выпустит 15 машин.

Приоритетный инвестиционный проект «Создание и освоение промышленного производства лесозаготовительной техники в Республике Карелия» реализует одно из крупнейших белорусских машиностроительных предприятий — ОАО «АМКОДОР». Создание завода по выпуску машин для лесопромышленного комплекса — харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и трелевочных машин — идет на промышленной площадке бывшего ОТЗ.

В целом в проект планируется инвестировать 14 млрд рублей, создать не менее 500 рабочих мест, значительно увеличить поступления налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

16 июля предприятие представило первый образец форвардера. Этот вид лесозаготовительной техники оснащен передним отвалом и предназначен для сбора, погрузки и транспортировки по территории лесосек и лесовозных дорог сортиментов и других круглых лесоматериалов, а также для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, операций сортировки и складирования древесины. Машина грузоподъемностью 14 тонн за один рейс способна перевозить до 18 кубических метров лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии, форвардер может перемещаться на значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час, что позволяет последним рейсом самостоятельно доставить груз на склад лесоперерабатывающего предприятия.

Выпуск эталонного образца является важной вехой в реализации первого этапа проекта производства крупноузловой сборки техники. В 2019 году объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 70 рабочих мест. Сейчас на заводе уже трудится 40 человек. К концу года предприятие соберет 15 лесозаготовительных машин. Параллельно будет идти его модернизация и реконструкция. При выходе на полную производственную мощность планируемый объем выпуска лесных машин составит не менее тысячи в год.

Также проектом предусмотрено производство комплектующих: они будут использоваться не только самим предприятием, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

Постепенно в течение нескольких лет завод перейдет от крупноузловой сборки на полный цикл производства — начиная от раскроя металла до покраски машин.