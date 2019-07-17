Производство агрегатов опытного Ил-114-300 на ВАСО

Руководитель проекта Ил-114-300 в Воронежском акционерном самолетостроительном Обществе (ВАСО) Олег Евдошенко рассказал газете «Воронежские крылья» о ходе производства агрегатов для первого опытного самолета .

— Сборка центроплана Ил-114-300 в цехе № 44 завершается, и рисков по его передаче заказчику 1 августа нет, — сообщил он — Что касается консолей крыла и остальных агрегатов,то цех № 121 ведет монтаж стапелей сборки крыла, передних и задних лонжеронов.

По хвостовому оперению полным ходом идет изготовление оснастки, запущено производство закладной номенклатуры для цеха № 88.

Что касается мотогондолы, то электронная конструкторская документация передана нам в мае, испециалисты ОГК и ОГТ сейчас нагоняют отставание. Это достаточно сложная задача, так как мотогондолы Ил-114-300 без пилонов, входят в состав крыла и в них же находятся отсеки шасси. Такими конструкциями в современной истории мы еще не занимались, и нашим специалистам придется интенсивно поработать над поиском необходимых решений.

Идет подготовка производства механизации крыла в цехе № 19, закупаются материалы. В декабре она должна быть передана 44-му цеху для навески и отработки. Проектируется оснастка для изготовления панелей зализа крылав цехе № 95, осуществляется закупка материалов для него. Срок передачи всех этих агрегатов — март 2020 года.