Выксунский МЗ в первом полугодии произвел рекордный объем железнодорожных колес

Выксунский МЗ из Нижегородской области в первом полугодии 2019 г. увеличил объем производства железнодорожных колес на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. — до 486 тыс. штук. Это лучший результат за историю колесопрокатного производства на предприятии.

Рекордные показатели выпуска железнодорожных колес ВМЗ обусловлены задачей максимального удовлетворения высокого спроса отечественных потребителей, в числе которых Российские железные дороги, Тихвинский вагоностроительный завод, Рузаевский завод химического машиностроения, собственники подвижного состава и другие. Это стало возможным в том числе благодаря продолжающейся на ВМЗ масштабной программе по развитию производственных мощностей. "Для удовлетворения растущего спроса на наши колеса со стороны российских потребителей мы увеличили производительность прессо-прокатной линии, сократили длительность переналадок и снизили потери скорости, оптимизировали время на профилактику и техническое обслуживание оборудования. Рассчитываем, что реализованные проекты позволят в этом году увеличить объемы производства железнодорожных колес до 950 тысяч штук и планируем увеличить объемы производства в 2020 г. до 1 миллиона штук", — прокомментировал итоги производства директор по продажам железнодорожных колес ВМЗ Алексей Долгов.