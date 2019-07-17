Новые локомотивы в количестве 26 единиц поступили на ЗабЖД с начала 2019 года

На Забайкальскую железную дорогу поступило 12 магистральных электровозов серии 2ЭС5к «Ермак» и 14 маневровых тепловозов серии ТЭМ-18ДМ.

Техническое перевооружение парка магистральных электровозов направлено на обеспечение растущих потребностей в перевозках грузов по Забайкальской магистрали, в том числе за счет увеличения весовых норм поездов.

Тепловозы серии ТЭМ-18ДМ будут задействованы в маневровой работе на станциях Забайкальской железной дороги как в Забайкальском крае, так и в Амурской области.

До конца года ожидается прибытие еще 16 тепловозов серии ТЭМ-18ДМ, в том числе 4 локомотивов для обслуживания экспортно-импортных перевозок через пункт международного пропуска Забайкальск, адаптированные для работы на узкой колее (шириной 1435 мм).

Напомним, с 2011 года, когда началось массовое обновление тягового парка, по 2018 год на ЗабЖД поступило 552 электровоза серии «Ермак», в том числе 504 трехсекционных и 48 двухсекционных локомотивов, а также 99 маневровых тепловозов ТЭМ-18ДМ.